Colapinto veut capitaliser sur sa force mentale pour s’en sortir

Franco Colapinto ne vit pas des moments faciles chez Alpine F1, admettant ces derniers jours que son avenir reste encore en jeu pour 2026.

L’Argentin, qui a fait ses débuts en F1 chez Williams en 2e partie de saison l’an dernier, avait remplacé Logan Sargeant de manière assez brillante, ce qui lui a valu un transfert chez Alpine, négocié entre Flavio Briatore et James Vowles.

Colapinto estime ainsi que ce parcours, faits de hauts et de bas, l’ont aidé à développer sa force mentale.

"Quand j’ai rejoint l’équipe Williams, j’avais beaucoup de pression. Je me suis lancé en Formule 1 sans aucune connaissance et j’ai l’impression que c’est à ce moment-là que j’ai ressenti le plus de pression de ma carrière, lorsque j’ai commencé à courir en Formule 1. Après cela, j’ai senti que rien ne pouvait me vaincre."

"Quand ça se passe bien, c’est très facile et il est aussi difficile d’apprendre. Quand ça se passe mal, quand on est en bas de tableau, c’est beaucoup plus facile d’apprendre et de devenir plus fort."

"Je pense que c’est ce qui s’est passé après cette fin d’année difficile en 2024. Cela m’a aussi donné beaucoup de force et m’a permis d’apprendre beaucoup de choses. Et cette année, grâce à un début d’année difficile, m’a aussi rendu beaucoup plus fort."

"Je sens que je peux désormais capitaliser sur ces acquis et devenir beaucoup plus résistant, ce qui est bon pour l’avenir, pour quand nous serons au sommet, et je pense que cela sera vraiment utile."