Surer : Hamilton, un enfant gâté qui a toujours piloté les meilleures F1

Si le camp néerlandais était très heureux ce week-end, ce n’était pas le cas côté britannique. La première saison difficile de Lewis Hamilton chez Ferrari contraste avec les débuts rêvés de Max Verstappen en GT3 au Nürburgring.

Alors que le Néerlandais a remporté une victoire éclatante sur la Nordschleife au volant d’une Ferrari, Hamilton est resté chez lui pour veiller sur son bouledogue Roscoe, malade, dont il a révélé sur Instagram qu’il était dans le coma suite à une pneumonie.

De ce fait, le septuple champion du monde a manqué le test de pneus Pirelli 2026 de Ferrari au Mugello, où il a été remplacé par Guanyu Zhou aux côtés de Charles Leclerc. Hamilton a aussi fait l’impasse sur le Ferrari fashion show qui avait lieu à Milan.

Des absences bien compréhensibles évidemment, les réseaux sociaux étant plutôt bienveillants à son égard dans ce contexte difficile.

Cela n’a pas empêché l’ancien pilote de F1 Marc Surer de confier au magazine autrichien Vollgas avoir été surpris par les difficultés d’Hamilton en rouge. Et il n’a pas manqué de fortement critiquer les performances actuelles du pilote Ferrari.

"Je pensais qu’il continuerait à briller grâce à son expérience. Mais ce n’est pas le cas. Lewis Hamilton est tout simplement un enfant gâté qui a toujours piloté les meilleures F1. Si la voiture lui convient, il gagne facilement. Mais dès qu’il n’a pas la voiture la plus rapide, il se met en difficulté."

Surer a comparé Hamilton à Fernando Alonso, qui, selon lui, "peut accepter des compromis et tirer le meilleur parti de chaque voiture."

Il a ajouté que les difficultés d’Hamilton ne sont pas totalement inattendues compte tenu de son palmarès récent. "Il a déjà connu des moments difficiles aux côtés de George Russell ces deux dernières années."

"Désormais chez Ferrari, il a en la personne de Charles Leclerc un coéquipier ultra-rapide."