Désastre pour Alpine F1 à Bakou avec deux sorties de piste en Q1

Franco Colapinto a signé le 16e temps des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais il a terminé sa séance dans le mur. Ironie du sort, le pilote Alpine F1 a tapé là où Pierre Gasly venait de sortir et de s’immobiliser au fond d’une échappatoire.

"On a eu des problèmes similaires en perdant l’arrière nettement. Je ne pouvais pas aller dans l’échappatoire car il était là. C’est perturbant quand il y a une voiture devant, car on perd un peu la concentration" admet Colapinto.

"Mais quand on a des bourrasques à 60 ou 80 km/h, ça soulève l’arrière de la voiture et il n’y a rien que vous pouviez faire quand vous êtes en train d’attaquer. C’était difficile à gérer, et c’est dommage car c’était un bon tour, j’attaquais fort."

"C’est difficile, mais c’est aussi un circuit dont on savait qu’il n’est pas le meilleur pour nous avec des virages serrés et de longues lignes droites, là où notre voiture n’est pas bonne. Mais je progresse et je sens que ça va mieux, donc je répondrai présent la prochaine fois que la voiture ira mieux."

Pierre Gasly a signé le dernier chrono des qualifications et il était dépité par son erreur en fin de séance, tout en sachant que la qualification s’annonçait difficile sur un tracé qui n’a jamais réussi à Alpine.

"C’était difficile mais j’ai fait une erreur. On savait que ce serait difficile mais je n’ai pas fait ce qu’il fallait au bon moment, c’est rare mais ça arrive. Il y avait du vent quand je suis rentré dans le virage 4" raconte le Français.

"J’ai fait une erreur, j’ai essayé de rentrer et l’arrière est parti, j’ai dû tirer tout droit. C’est dommage, c’est le premier bon tour qu’on avait, car avant on avait les pneus froids tout le temps, donc c’était compliqué et j’étais en train d’améliorer. C’est des erreurs à ne pas faire donc je vais travailler là-dessus."

"On savait depuis le début du week-end que c’est compliqué pour nous, il faut prendre énormément de risque pour aller chercher la Q2. Aujourd’hui, j’en ai trop pris et je l’ai payé."

Flavio Briatore n’était évidemment pas ravi de voir ses deux pilotes dans les murs de Bakou.

"Ce n’était pas une bonne journée pour l’équipe avec les deux voitures éliminées en Q1. Ce circuit s’avère compliqué pour nous et nous avons semblé progresser au fil des séances pour améliorer notre package."

"Nous devions prendre des risques pour espérer passer à la suite et les deux pilotes ont attaqué très fort sur tous leurs tours. Finalement, ils ont été piégés par les conditions, comme d’autres au fil des qualifications."

"Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le résultat que nous voulions et nous avons quelques réparations à faire avant une course qui s’annonce difficile, mais où nous devrons au minimum être en mesure de saisir la moindre opportunité."