Hamilton annonce le décès de son chien Roscoe

Lewis Hamilton a le cœur lourd depuis hier soir : Roscoe est décédé hier soir, des suites d’une pneumonie et du coma qui a suivi.

Le pilote Ferrari a confirmé sur ses réseaux sociaux avoir dû prendre la très difficile décision pour tout maitre d’un animal de compagnie : mettre fin à la souffrance de son ami.

Le bouledogue anglais d’Hamilton, véritable mascotte du paddock de la F1 lors de ses apparitions, avait passé l’âge de 12 ans, un âge très respectable pour un chien de cette race, mais il avait déjà montré de gros signes de vieillesse et d’épuisement, avec une première pneumonie il y a quelques mois, qui l’avait fragilisé au moment du Grand Prix d’Imola.

C’est donc avec une grande tristesse que le septuple champion du monde a partagé le message ci-dessous à ses fans et abonnés, avant de se rendre à Singapour pour le Grand Prix de ce week-end.

"Après quatre jours sous assistance respiratoire, où il s’est battu de toutes ses forces, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe."

"Il n’a jamais cessé de se battre, jusqu’à la toute fin. Je suis très reconnaissant et honoré d’avoir partagé ma vie avec une âme aussi belle, un ange et un véritable ami."

"Accueillir Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j’ai jamais prise, et je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble."

"Bien que j’aie déjà perdu Coco, je n’avais jamais été confronté à l’euthanasie d’un chien auparavant, même si je sais que ma mère et beaucoup de mes amis proches l’ont été. C’est l’une des expériences les plus douloureuses qui soient et je me sens profondément proche de tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie bien-aimé."

"Même si cela a été très difficile, l’avoir dans ma vie a été l’un des plus beaux moments de ma vie, l’aimer si profondément et être aimé en retour."

"Merci à tous pour l’amour et le soutien que vous avez témoignés à Roscoe au fil des ans. Cela a été très spécial à voir et à ressentir."

"Il est mort dimanche soir, le 28 septembre, dans mes bras."