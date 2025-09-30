Leclerc discuterait avec d’autres équipes, Piastri pour le remplacer chez Ferrari ?
Des rumeurs en Italie prédisent du changement
De nouvelles rumeurs suggèrent que l’entourage de Charles Leclerc aurait commencé à explorer des alternatives à Ferrari, alors que l’incertitude grandit autour de 2026 et au-delà. Selon RMC Motori, la relation de longue date entre Leclerc et la Scuderia serait mise à rude épreuve après sept saisons sans victoire sous les couleurs rouges.
Avec l’arrivée prochaine de nouvelles réglementations, son manager Nicolas Todt aurait tenu des réunions avec des cadres chez McLaren F1, Aston Martin et Mercedes. À Monza, Todt a été aperçu en discussion avec le patron de McLaren Andrea Stella ainsi qu’avec le conseiller juridique Alessandro Alunni Bravi.
Par ailleurs, d’autres échanges ont eu lieu avec Lawrence Stroll chez Aston Martin et Toto Wolff à Capri, où Wolff aurait également discuté cet été avec Max Verstappen. RMC Motori évoque un scénario possible impliquant un futur échange de pilotes, dans lequel l’actuel leader du championnat, Oscar Piastri, rejoindrait Ferrari.
Mark Webber, qui gère la carrière de Piastri, reconnaît que Ferrari reste "une destination de prestige", mais souligne que l’Australien doit d’abord terminer sa progression chez McLaren.
"Pour l’instant, il doit rester chez McLaren" a déclaré l’ancien pilote Red Bull. "Il doit terminer sa formation, et même si Ferrari reste une destination de choix, il doit d’abord obtenir des résultats concrets. En attendant, il ferait bien d’améliorer son italien."
De son côté, le contrat de Leclerc court jusqu’en 2029, mais certains observateurs estiment que 2027 pourrait constituer un point de sortie naturel, en fonction de l’évolution du projet Ferrari, notamment avec l’avenir incertain de Lewis Hamilton au-delà de 2026.
Interrogé sur les rumeurs concernant Mercedes, le manager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, a récemment déclaré au journal De Telegraaf : "Ce n’est pas si excitant que ça, vous savez."
"Tout le monde appelle tout le monde. Ou bien vous ne pensez pas que Toto appelle Charles Leclerc ? C’est juste un autre puzzle que chacun essaie de résoudre de son côté" assure Vermeulen.
