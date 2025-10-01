Briatore dément une fausse vérité ’absurde’ concernant Alonso en F1

Fernando Alonso est reconnu pour avoir son franc parler et une certaine liberté de ton dans le paddock de la F1.

C’est aussi un pilote très "politique" dans ses déclarations, ne manquant pas de faire passer des messages clairs lorsque c’est nécessaire, comme il l’a souvent fait à l’égard de ses propres équipes durant son parcours dans la catégorie reine.

Mais Flavio Briatore a toutefois rejeté les suggestions selon lesquelles Fernando Alonso serait difficile à gérer pour ses patrons.

Le double champion du monde s’est forgé cette réputation tout au long de sa carrière. Et un tournant à cela a été largement à sa brouille avec McLaren en 2007 et de ses critiques publiques ultérieures à l’égard de Honda lors d’un deuxième passage malheureux au sein de l’écurie de Woking à partir de 2015.

Mais Briatore, le conseille exécutif de l’écurie Alpine, estime qu’Alonso a été injustement traité par les médias à cet égard.

"Parfois, les gens disent dans les médias que Fernando était difficile à gérer," a déclaré Briatore à ESPN.

"C’est absurde, c’est vraiment n’importe quoi. Je suis complètement bouleversé chaque fois que j’entends cela."

"Fernando est toujours un équipier. Il fait toujours en sorte que tout le monde travaille ensemble. La preuve en est aujourd’hui apportée chez Aston Martin."

Alonso a remporté ses deux titres de champion du monde sous la direction de Briatore chez Renault en 2005 et 2006. À 44 ans, Alonso est le plus vieux pilote de F1 sur la grille de départ et continue de se battre pour décrocher un troisième titre mondial avec Aston Martin.

"La voiture n’est pas compétitive, mais il est toujours là, à pousser," a ajouté Briatore à propos de la détermination d’Alonso.

"Tout le monde sait ce dont il a besoin. Il est comme un rottweiler. Il est toujours là."

"Vous allez à un endroit, et le rottweiler vous mord tout le temps. C’est Fernando. C’est comme ça qu’il veut gagner."