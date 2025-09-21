’Pas de vitesse’, des ’choses étranges’ : Gasly n’a ’pas envie de parler’ après la course

Alpine F1 n’avait jamais cerclé de rouge sur le calendrier F1 ce Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou comme opportunité de marquer des points.

Avec Monza, c’est peut-être même l’un des pires circuits du calendrier pour l’A525 avec son moteur Renault.

Mais les deux pilotes, Pierre Gasly et Franco Colapinto, sont tout de même les seuls à avoir fini à un tour du vainqueur, Max Verstappen.

A l’arrivée, le Français classé 19e et dernier - Piastri ayant abandonné - n’avait vraiment pas envie de s’exprimer à chaud sur cette course.

"Je n’ai pas grand chose à raconter. C’est difficile, on n’a pas de vitesse, il y a des choses étranges sur lesquelles il va falloir qu’on travaille. C’est clair qu’il y a des choses à améliorer mais ça ne sert à rien d’en parler ici" a déclaré le Normand.

"Il y a des choses qui sont clairement moins bien sur les derniers week-ends, ça fait quatre ou cinq courses que certaines choses sont un peu étranges. On va travailler, il y a de la frustration et je pense que ça peut se comprendre, donc je n’ai pas vraiment envie de parler."

Devant la presse écrite, un peu plus tard, Gasly voulait bien commenter un peu plus ce week-end décevant.

"C’était un dimanche très compliqué, et ce n’était pas une bonne journée pour l’équipe. Nous avons manqué de rythme tout au long du week-end. Ce circuit s’est révélé particulièrement difficile pour nous, plus encore que lors des dernières courses, et nous devons en tirer des enseignements, car nous ne devrions pas finir aussi loin, même avec notre voiture actuelle."

"Nous avons quelques pistes pour remédier à nos points faibles et progresser sur certains domaines, mais quelque chose n’a pas fonctionné ici, et une tendance se dessine depuis quelques semaines."

"Je ne me sens plus aussi bien au volant qu’en début de saison, donc il faut renverser la vapeur. Nous en sommes là avec notre package actuel et je sais que nous allons nous remobiliser, travailler dur et chercher à revenir plus forts dès la prochaine course."

Franco Colapinto a lui terminé devant son équipier, à la 18e place, malgré une collision avec Alex Albon, provoquée par le pilote Williams.

"Je tiens d’abord à remercier toute l’équipe, qui a travaillé dur pour que la voiture soit prête à s’élancer depuis la grille après mon accident hier. C’était un gros effort collectif et cela montre la cohésion de l’écurie, même dans les moments compliqués. C’est dommage de ne pas avoir pu les récompenser avec un bon résultat."

"Nous savions avant le départ que ce serait difficile et cela s’est confirmé. Avec notre package actuel, il faut que tout se passe à la perfection et avoir un brin de réussite. Cela n’a pas été le cas aujourd’hui. J’ai tout donné et j’ai pris un bon départ. Après mon arrêt, je me suis battu avec Alex [Albon] et j’ai été envoyé en tête-à-queue, ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps. Le comportement de la voiture a ensuite changé, peut-être à cause de dégâts, et nous avons dû composer avec cela jusqu’à l’arrivée."

"Nous devons continuer à travailler d’arrache-pied pour tirer le maximum des prochains rendez-vous."