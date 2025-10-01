Mercedes F1 veut consolider son avance sur Ferrari dès Singapour
La tendance des performances est du côté de l’équipe allemande
Mercedes F1 a fait de la réussite de la fin de saison 2025 une de ses priorités, même si aucune nouvelle pièce ou évolution, mineure ou majeure, ne sont attendues.
Mais en améliorant sa compréhension de sa monoplace, la W16, l’équipe basée à Brackley commence à signer des performances très inquiétantes pour Ferrari. L’enjeu entre ces deux équipes, c’est la 2e place du championnat constructeurs, que Mercedes a reprise à la Scuderia après le Grand Prix d’Azerbaïdjan.
L’écart n’est que de 4 points mais la tendance est clairement favorable à l’équipe allemande qui a marqué 54 points depuis la reprise contre 26 seulement pour les Rouges.
A Bakou, Mercedes F1 a signé une très belle 2e place avec George Russell, et Kimi Antonelli était menaçant pour la 3e place de Carlos Sainz en fin de course. Sur un circuit de Singapour un peu similaire, Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, s’attend-il à faire aussi bien ?
"Après un week-end solide en Azerbaïdjan, direction Singapour et une nouvelle course urbaine. Si Bakou et Marina Bay partagent cette caractéristique, le défi est très différent," admet Wolff.
"Le circuit de Singapour est plus serré et plus technique que le tracé plus rapide de l’Azerbaïdjan. La principale différence réside peut-être dans les conditions. Malgré les courses nocturnes, la chaleur et l’humidité de Singapour sollicitent fortement la voiture et les pilotes. Gérer et optimiser ces conditions est une exigence clé du week-end."
Que peut espérer son équipe après sa bonne prestation à Bakou ? Pas question de se hasarder à un pronostic sur une seule course mais rester devant Ferrari pour la 2e place du championnat est maintenant l’objectif.
"Si nous étions ravis de retrouver le podium la dernière fois et de remonter à la deuxième place du championnat des constructeurs, nous savons à quel point le plateau est compétitif."
"Nous devons nous assurer de donner le meilleur de nous-mêmes chaque week-end si nous voulons obtenir de nouveaux résultats positifs et conserver notre position au classement."
"C’est notre objectif pour Singapour et les six prochaines courses, à l’approche de la fin de saison."
