Hamilton : Il n’y a pas un circuit où nous pourrons battre McLaren F1

Lewis Hamilton pense que les difficultés récentes de Ferrari n’auront aucune incidence sur la manière dont l’équipe va établir son développement pour la saison prochaine. Le plan de bataille de la Scuderia est bien établi et probablement inamovible, quelles que soient les complications subies.

Le septuple champion du monde ne s’attend pas à ce que Ferrari soit en lice pour remporter des Grands Prix sur la base de sa vitesse pure, mais il pense que des progrès sont possibles grâce à l’expérience qu’il acquiert dans l’équipe.

"Personnellement, je ne pense pas que ces dernières courses aient vraiment une incidence sur l’année prochaine" a déclaré Hamilton. "Bien sûr, l’objectif est de progresser et de continuer à travailler, mais plus j’acquiers d’expérience avec l’équipe, plus je grandis avec elle, plus cette expérience sera bénéfique."

"À l’avenir, les choses que nous apprenons, quelles que soient les leçons auxquelles nous sommes confrontés, nous aideront certainement. Je ne pense pas qu’il y ait un circuit où nous serons en mesure de battre les McLaren, ou peut-être les Red Bull, qui sont tout simplement en tête."

Le Britannique n’imagine pas que Ferrari puisse rattraper McLaren cette année, mais il pense que de meilleures performances seraient possibles. Selon lui, cela dépend de la garde au sol qu’il serait possible de rabaisser sur la SF-25.

"Ils sont en tête sur tous les circuits, donc je ne m’attends pas à ce que cela change, mais si nous parvenons à optimiser les performances de la voiture, ce qui revient en fin de compte à la rendre plus basse, alors peut-être pourrons-nous nous rapprocher un peu."