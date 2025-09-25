Colapinto ne pense pas à 2026 et veut ’continuer à progresser’
Le pilote Alpine F1 sait que son avenir est flou
Franco Colapinto n’a pas encore de détails concernant son avenir, mais il se concentre sur ses performances actuelles et espère continuer en Formule 1 l’année prochaine. Le pilote Alpine F1 a remplacé Jack Doohan après le GP de Miami mais ses performances sont en retrait de celles de Pierre Gasly.
Flavio Briatore a récemment révélé qu’il ne restait que deux noms pour le deuxième baquet dans l’équipe d’Enstone l’année prochaine, celui de Colapinto et celui de l’autre réserviste de l’équipe, Paul Aron.
"Non, je ne sais pas, et je ne me concentre pas vraiment là-dessus. Je pense que je veux continuer à progresser cette année. Il y a encore beaucoup à apprendre, et j’ai encore beaucoup à découvrir" a déclaré Colapinto dans le podcast Beyond the Grid.
"Mais je me sens mieux dans la voiture, dans l’équipe, et j’ai le sentiment que nous faisons du bon travail ensemble. Bien sûr, ce n’est un secret pour personne que la voiture n’est pas encore au niveau souhaité et qu’elle n’est pas assez performante pour gagner des points pour le moment."
"Mais le moment viendra où elle le sera, et je veux être prêt pour cela. Si vous regardez les résultats, vous vous direz ’ça va être difficile pour Alpine de s’en sortir.’ Mais je suis convaincu que nous n’abandonnons pas."
"C’est donc, pour moi, l’objectif principal pour le moment : prendre chaque course et chaque instant comme ils viennent, et voir où cela nous mènera. Mais oui, je suis heureux d’être ici, et voyons comment nous allons poursuivre ce chapitre."
S’il ne nie pas que le fonctionnement d’Alpine est parfois complexe à gérer pour un jeune pilote, notamment face à la pression, Colapinto ajoute que l’approche stricte de Flavio Briatore l’a rendu plus fort.
"J’ai une très bonne relation avec Flavio. Il est dur avec tout le monde et sa façon de faire fonctionner l’équipe et de motiver les gens est parfois un peu difficile et peut parfois sembler un peu excessive si on ne le connaît pas."
"Mais c’est quelqu’un en qui je crois vraiment et qui, selon moi, va faire progresser cette équipe. Il va aider l’équipe à revenir au sommet, j’ai donc beaucoup appris de lui cette année."
"Il m’a rendu beaucoup plus fort mentalement. Je lui suis très reconnaissant de m’avoir donné cette opportunité, bien sûr, mais aussi pour tout le processus que nous traversons actuellement."
