Colapinto admet ne pas être ’assez rapide’ pour assurer son avenir

Franco Colapinto a admis qu’il avait encore du travail à faire pour continuer au plus haut niveau après un début de mandat difficile chez Alpine F1 depuis qu’il a remplacé Jack Doohan au début de la saison.

Alors que les spéculations vont bon train sur le nom du pilote qui occupera le deuxième volant chez Alpine en 2026, la bataille s’annonce désormais comme un duel entre Colapinto et Paul Aron, pilote d’essai et de réserve chez Alpine.

Interrogé sur son avenir incertain dans le sport, Colapinto a reconnu les rumeurs, mais a révélé qu’il avait une stratégie pour améliorer ses performances au cours de la seconde moitié de la saison.

"Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais je ne m’y attarde pas trop" a déclaré Colapinto. "Je m’y suis habitué, c’est comme ça en Formule 1 et dans tous les sports, et les athlètes doivent s’y faire, je présume."

"J’essaie simplement de me concentrer sur chaque course, de me concentrer sur mes propres performances, et les résultats ne sont pas ceux que nous souhaitons en tant qu’équipe. Je me concentre pleinement sur l’optimisation de mes performances au volant, et le reste suivra."

Alors que la F1 se prépare pour le Grand Prix de Singapour, Colapinto est optimiste quant à ses chances, ayant déjà couru sur le circuit de Marina Bay. Mais il a toutefois admis qu’il devait apprendre plus vite.

"En gros, je sais à quoi m’attendre, je sais où se trouve la voiture, je sais ce que la piste apporte réellement, donc je sais que certains virages vont être plus sous-vireurs ou que je vais avoir besoin de plus de rotation ou de stabilité."

"Je ne suis peut-être pas assez rapide, mais je pense que cela va me permettre de combler le petit manque que j’ai en étant pleinement concentré sur les détails, les outils et tous les petits détails de la voiture."