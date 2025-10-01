Antonelli sur le départ chez Mercedes F1 ? Wolff répond aux spéculations

Il n’y a pas que Ferrari qui est la cible de spéculations et de rumeurs en Italie, c’est aussi le cas de Kimi Antonelli.

Ces derniers jours, et ces dernières heures en particulier, le jeune pilote transalpin de Mercedes F1 fait face à des rumeurs croissantes de départ de l’équipe, alimentées par plusieurs journaux italiens mais aussi par quelques médias anglais.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe, a toutefois qualifié de "complètement absurdes" ces spéculations selon lesquelles Kimi Antonelli pourrait être transféré dans une équipe cliente en 2026.

Le jeune Italien de 19 ans, qui a fait preuve de rapidité mais aussi d’irrégularité au cours de sa courte carrière en Formule 1, a récemment fait l’objet de la première critique publique de Wolff. Les informations faisant état de négociations contractuelles difficiles avec George Russell pour 2026 et au-delà ajoutent à l’intrigue, tandis que Mercedes n’a encore fait aucune annonce officielle concernant l’avenir d’Antonelli.

Mais Antonelli s’est repris à Bakou en signant un très bon week-end. Lors de son passage dans l’émission 4 Amici al Pitti sur Sky Italia, Wolff a rejeté les suggestions selon lesquelles Antonelli pourrait être transféré chez Alpine ou Williams.

"Les spéculations concernant Alpine et Williams sont complètement absurdes. Zéro vérité," a insisté le patron de l’écurie.

"Il restera chez Mercedes F1 en 2026, à 100 %."

De son côté, Antonelli a certifié que l’évolution de la suspension Mercedes, abandonnée depuis, était bien à l’origine du ralentissement de son rythme pendant la saison européenne.

La situation difficile de l’Italien a coïncidé avec l’arrivée d’une nouvelle suspension arrière lors de son épreuve nationale à Imola, qui a également entraîné une baisse des résultats de George Russell.

"Le fait est que lors des six premières courses de la saison, j’ai eu quasiment la même voiture."

"Nous avons apporté des améliorations mineures, ce qui a permis à la voiture d’être très constante. Avoir la même voiture permet vraiment de gagner en confiance et de comprendre son comportement."

"J’ai abordé la sixième course de la saison à Miami avec une grande confiance. J’ai pu progresser et me qualifier pour exprimer mon potentiel. C’était formidable. Ensuite, nous sommes passés à la nouvelle suspension, et c’est là que les difficultés sont apparues."

"Juste après Miami, je suis allé à Imola avec de grands espoirs, car je sortais d’un bon week-end. Mais avec la nouvelle suspension, j’ai rencontré d’énormes difficultés. J’ai commencé à avoir beaucoup de mal avec mon pilotage et à devoir me concentrer sur un style de pilotage qui ne m’était pas naturel."

"Je pense que de mon côté, je n’ai pas vraiment réussi à m’adapter, et c’est pourquoi j’ai eu tant de difficultés. Quand j’y repense, c’est très clair. J’ai eu la même voiture pendant les six premières courses. Depuis que nous avons adopté la nouvelle suspension, j’ai perdu de plus en plus confiance."

"Maintenant que nous sommes de retour sur la voiture de début d’année dans ce domaine, j’ai retrouvé cette confiance."