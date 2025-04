Lawson contredit Horner sur ’sa cruauté’ et le besoin de retrouver ’sa confiance’

Liam Lawson a tenu à répondre à "la cruauté" de Christian Horner et a rejeté l’idée qu’il manquait de confiance après son éviction au bout de deux courses de chez Red Bull Racing.

Le directeur de l’équipe a en partie justifié la décision de remplacer le Néo-Zélandais par Yuki Tsunoda par le "devoir de diligence" de faire en sorte que Lawson sauve sa carrière en retournant chez Racing Bulls pour y reprendre confiance.

Cependant, Lawson a expliqué pourquoi son expérience aux côtés de Max Verstappen – et le changement qui a suivi – n’ont peut-être pas été l’épisode de perte de confiance que Red Bull a décrit.

"Je pense que cela ne change pas grand-chose en termes de confiance. Nous avons tous suffisamment confiance en nous pour être ici et atteindre la Formule 1. Sans cette confiance, c’est très difficile."

"Je pense donc que nous avons tous cette confiance en nous. Cela ne change pas vraiment ma perception de moi-même. Ce que cela m’apporte… Évidemment, la meilleure opportunité que j’ai eue, c’était avec Red Bull Racing. C’est ce vers quoi nous travaillons tous."

"C’est ce vers quoi je travaillais depuis que j’ai rejoint le programme junior à 16 ans. J’aurais donc évidemment aimé saisir cette opportunité, et c’est dans mon intérêt."

"Mais évidemment, Christian et l’équipe ont leur avis sur la meilleure solution, et c’est à eux de décider."

Quand on lui a demandé s’il avait eu suffisamment de temps en F1 avant d’être promu Red Bull, à peine une dizaine de Grands Prix répartis sur deux saisons, il a répondu : "Il est facile de voir les choses ainsi. Ce n’étaient pas des week-ends de rêve, et sur des circuits que je ne connaissais pas du tout."

"Donc, d’une certaine manière, oui, c’était tôt. Mais en même temps, je pense que si on m’a recruté au départ, c’était en partie pour m’adapter rapidement. Et même si c’était difficile – oui, on peut tout dire maintenant que la décision a été prise…"

"Mais cela ne change rien à ma vision des choses, ni à la façon dont je me perçois. Je me sentais prêt, donc même si les week-ends étaient difficiles, ça ne change rien."