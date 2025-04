Horner justifie sa ’cruauté’ envers Lawson et salue les débuts de Tsunoda

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, assume totalement le fait d’avoir rétrogradé Liam Lawson dans son ancienne équipe Racing Bulls, même si le Néo-Zélandais a confié hier que ce n’était évidemment pas sa décision.

Horner a fait le point juste après les Libres 1 à Suzuka et s’est aussi confié sur les débuts de Yuki Tsunoda dans la RB21 aux côtés de Max Verstappen.

"Avec le recul, je pense que nous avons tout simplement trop demandé à Liam, trop tôt," répond-il à propos des mots de Lawson envers Red Bull Racing.

"Nous avons beaucoup de travail à faire sur la voiture. Et malheureusement, il faut parfois être cruel pour être gentil, mais il n’a pas quitté la Formule 1. Il est retourné chez Racing Bulls, et nous croyons toujours en lui comme un talent d’avenir."

"L’expérience de Yuki permettra, espérons-le, aux ingénieurs de progresser plus rapidement sur la voiture. Ces connaissances sont très utiles."

"Cette saison sera entièrement consacrée au développement, et c’est pourquoi nous avons pris cette décision très tôt. Je pense que Liam y serait parvenu, mais cela aurait pu prendre cinq, six, sept courses, ou la moitié de la saison. Nous n’avons pas ce temps."

"Après en avoir discuté en interne, nous avons décidé qu’il fallait se défaire de ce plâtre et se lancer. C’est ce que nous avons choisi de faire, et Yuki s’est lancé et a fait du bon travail dès le départ."

Horner était pleinement satisfait de la performance de Tsunoda lors des premiers essais libres du Grand Prix du Japon, un circuit qu’il connaît bien.

Tsunoda est resté calme et serein, a donné de bons retours à la radio et a terminé à un dixième de seconde de Verstappen, Horner confirmant qu’ils étaient tous deux sur le même mode moteur.

"C’était un bon départ pour Yuki. Il s’est plutôt bien intégré dans la voiture. Évidemment, c’est un feeling assez différent de ce à quoi il est probablement habitué, mais j’ai trouvé qu’il s’est bien intégré et a donné de très bons retours. C’était très clair et concis."

"Mais c’est ce qu’il doit faire. Il en est maintenant à sa cinquième saison en Formule 1, il a donc une belle expérience derrière lui."

"Il a certainement fait d’une situation sous haute pression un début positif, et il doit simplement s’appuyer sur cela maintenant pour le reste du week-end."