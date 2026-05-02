Lawson fustige la FIA après son élimination en SQ1

L’élimination de Liam Lawson dès la SQ1 du Sprint à Miami a laissé un goût amer au pilote Racing Bulls, qui n’a pas caché son incompréhension face à la gestion d’un possible dépassement des limites de piste impliquant Alex Albon.

Le pilote Williams, initialement non inquiété par les commissaires, a finalement été convoqué après la séance. Une décision tardive qui a suscité la frustration de Lawson, éliminé en 17e position en SQ1, et qui aurait pu bénéficier d’un repêchage si l’incident avait été traité plus tôt.

Dans l’intervalle, au cœur de l’incertitude, le Néo-Zélandais est même remonté dans sa VCARB 03 après être passé sur la pesée, dans l’espoir d’un éventuel retournement de situation. En vain.

Interrogé sur ce moment, Lawson a directement pointé du doigt la direction de course et les commissaires : "Non, Alex a dépassé les limites de piste, mais je pense qu’ils [la FIA] s’en sont rendu compte trop tard, et comme il était déjà reparti en piste..."

Visiblement agacé, il poursuit : "Franchement, je ne comprends pas comment c’est possible, mais d’après ce que nous savons, il a clairement dépassé les limites de piste et est quand même passé en SQ2."

Au-delà de cet épisode controversé, Lawson reconnaît également une séance compliquée de son côté, marquée par une série d’événements défavorables dès le début de la SQ1.

"Honnêtement, c’était une succession de mauvais événements pendant la SQ1."

"J’étais un peu mal positionné à la sortie du garage pour aller dans la file, et je me suis retrouvé beaucoup plus loin en piste, ce qui m’a empêché de faire un bon tour de sortie. Ensuite, j’ai fait un gros blocage au virage 1 et j’ai détruit le pneu."

"J’ai essayé de faire le deuxième tour avec ce pneu abîmé, mais il y avait énormément de vibrations. Donc oui, ça nous a éliminés, malheureusement."

Un dénouement d’autant plus frustrant que le pilote estime que sa monoplace avait progressé depuis les essais : "Je pense que la voiture s’est en réalité améliorée depuis ce matin, donc c’est dommage."

Arvid Lindblad s’est qualifié 16e après avoir franchi la barre de la SQ2, mais sans avoir réussi à faire mieux que la dernière place de celle-ci. Le Britannique tempère sa frustration en notant des progrès au fil de la journée.

"J’ai eu beaucoup de problèmes en essais libres, donc passer en SQ2 était bien, on savait qu’on devait tout donner pour tirer le maximum des pneus. Je ne suis pas sûr que ça ait fonctionné car on a fait un moins bon pas en avant par rapport aux autres entre SQ1 et SQ2."

"Je suis heureux d’être allée en SQ2 car les essais libres avaient été difficiles. On a eu plusieurs problèmes, avec les freins, j’en ai eu plusieurs sur ma voiture. On avait donc peu de confiance, j’étais à une demi-seconde de mon équipier en EL et j’avais des difficultés à être en confiance, donc c’est déjà bien d’être en SQ2."

"La voiture est mieux maintenant, merci à l’équipe d’avoir fait tous ces changements qui ont fonctionné, je suis reconnaissant. Mais on doit encore travailler, je vais voir comment je vais pouvoir progresser personnellement, et je me concentre sur le Sprint."