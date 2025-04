Verstappen a ’un peu plus de confiance’ après sa victoire au Japon

Max Verstappen est heureux de se rendre à Bahreïn fort d’une victoire au Japon, où Red Bull a pu saluer Honda pour la collaboration solide entre les deux entités qui se terminera en fin de saison. Le Néerlandais retrouve confiance et veut surfer sur cette vague à Sakhir, où il apprécie courir.

"Gagner au Japon a été un moment extraordinaire pour l’équipe et un départ parfait pour Honda, avec qui nous avons eu une très bonne relation et beaucoup de succès au fil des ans. C’est incroyable de remporter quatre victoires consécutives au Japon et c’est un excellent début pour le triplé de courses" a déclaré Verstappen.

"C’est un bon coup de pouce pour l’équipe et nous pouvons maintenant espérer aborder cette semaine avec un peu plus de confiance. Bahreïn est typiquement un endroit où nous avons bien travaillé, la piste est très technique et, bien sûr, c’est une course de nuit, ce qui est un peu différent."

"Il va faire chaud et je pense que ce sera une course difficile pour nous. Il y a encore des choses à améliorer sur la voiture : nous travaillons encore sur la gestion des pneus et nous manquons de rythme, donc nous devrons travailler dur et constamment pousser la voiture à la limite."

"Cependant, j’aime toujours aller là-bas, alors j’ai hâte de voir ce que cette semaine nous réserve et j’espère que nous pourrons maximiser les performances de la voiture du mieux que nous pouvons."

Tsunoda veut marquer ses premiers points avec Red Bull

Yuki Tsunoda veut continuer à s’intégrer au mieux dans sa nouvelle équipe après une première course prometteuse malgré un résultat décevant : "Je suis impatient d’être à Bahreïn ce week-end et d’avoir le temps de me concentrer pleinement sur la course avec mon équipe."

"Le Japon a été une semaine folle, toute la préparation a été très chargée et la semaine elle-même aussi. J’ai adoré faire ma course à domicile, mais je suis tout aussi excité à l’idée d’avoir une semaine plus calme à Bahreïn pour me familiariser avec cette voiture, travailler vraiment avec mon équipe et me familiariser avec la vie au sein d’Oracle Red Bull Racing."

Le Japonais a de nombreux enseignements à assimiler après Suzuka pour pouvoir progresser encore à Bahreïn : "J’ai beaucoup appris durant le week-end de Suzuka, je comprends tellement mieux la RB21 maintenant et aussi comment l’équipe fonctionne différemment de ce à quoi j’étais habitué."

"C’est à moi de mettre cela en pratique maintenant et de m’assurer que je peux être performant et tirer le meilleur parti de cette voiture. Bahreïn est un circuit que nous connaissons tous très bien et les conditions seront totalement différentes de celles du Japon."

"Je dois donc me mettre rapidement à niveau et m’assurer que les qualifications se déroulent bien cette semaine. Je pense que si je comprends mieux la préparation de nos pneus, je pourrai mettre la voiture dans une meilleure position pour la course et j’espère marquer des points et réaliser les performances dont je sais que nous sommes capables."