Herta révèle une étonnante habitude de pilotage avant ses débuts en F1

Colton Herta a révélé une habitude de pilotage assez inhabituelle alors qu’il poursuit sa préparation en vue de ses débuts officiels en Formule 1 avec Cadillac cette saison.

Le pilote américain, multiple vainqueur en IndyCar, a retrouvé les monoplaces européennes en 2026 afin de renforcer sa candidature pour une arrivée à temps plein en F1. Engagé cette année en Formule 2 avec Hitech, Herta occupe également le rôle de pilote d’essais de la nouvelle écurie Cadillac, qui fait ses débuts en Grand Prix.

Présent au siège de Cadillac F1 à Silverstone pour un moulage de baquet dans la MAC-26 (voir vidéo ci-dessous), Herta s’est confié dans le podcast Beyond the Grid avant sa première apparition officielle en week-end de Grand Prix. L’Américain doit participer aux EL1 du Grand Prix d’Espagne à Barcelone.

"C’est vraiment un moment où je me pince pour y croire, une prise de conscience de la proximité de tout cela et du fait que je suis si proche de piloter la voiture," a confié Herta au moment du moulage de son baquet.

Interrogé sur les différences de position de conduite entre une F1 et les monoplaces qu’il a pilotées auparavant, le pilote Cadillac a confirmé que l’ergonomie était sensiblement différente.

"Oui," a-t-il répondu. "Je pense que, dans l’ensemble, les monoplaces européennes sont différentes des monoplaces américaines, à quelques exceptions près aux États-Unis."

"Si vous regardez beaucoup de voitures européennes, la coque remonte davantage autour des jambes, donc vos pieds sont placés beaucoup plus haut que dans une IndyCar," a-t-il expliqué.

"Je dirais que la position du dos est similaire, mais vos pieds sont un peu plus hauts et la visibilité est légèrement réduite à cause de cela, parce que le cockpit remonte davantage à l’avant."

Lorsqu’il lui a été demandé si cela signifiait qu’un pilote était davantage allongé dans une F1, Herta a nuancé.

"Peut-être un peu," a-t-il poursuivi. "Mais je dirais que la position du dos et la façon dont le siège remonte sont assez similaires. C’est surtout une sensation différente, parce que vos jambes sont plus relevées ici, au lieu d’être plus basses."

Le pilote américain a ensuite évoqué ses préférences personnelles au volant, révélant une particularité assez rare concernant sa façon d’utiliser les pédales.

"Je dirais que, globalement, j’ai des préférences assez normales et classiques par rapport à beaucoup de pilotes," a-t-il expliqué. "Mais la seule chose un peu étrange chez moi, c’est que je n’aime pas utiliser un repose-talon."

Cette préférence est directement liée à sa manière d’appuyer sur les pédales.

"Quand j’appuie sur la pédale, au lieu de faire cela avec le talon posé, j’appuie en fait avec les orteils, donc mon talon se soulève," a détaillé Herta. "Donc si j’utilise un repose-talon, cela m’empêche d’avancer le pied correctement. Cela bloque le mouvement."

Herta reconnaît lui-même ne pas vraiment savoir d’où lui vient cette habitude.

"Je pense que c’est quelque chose que j’ai pris en karting et c’est resté depuis," a-t-il confié. "Tout le reste est assez normal dans ma manière de régler la voiture, mais ça, c’est la chose bizarre."

"Je peux utiliser un repose-talon, mais il ne sert jamais vraiment parce que mon talon finit simplement par passer au-dessus."