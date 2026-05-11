Russell ne craint pas l’impact du système ADUO sur Mercedes F1

George Russell estime que Mercedes ne sera pas pénalisée par le nouveau système d’évolutions autorisées pour les moteurs, baptisé ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) et introduit cette saison par la FIA, malgré les inquiétudes exprimées récemment par Toto Wolff concernant ce mécanisme d’aide destiné aux motoristes en difficulté.

Mis en place pour accompagner les constructeurs les moins performants au début du nouveau cycle réglementaire, l’ADUO repose sur une évaluation des performances des groupes propulseurs par rapport à une référence établie par la FIA. Plus un motoriste accuse de retard, plus il bénéficie d’heures supplémentaires de développement et d’essais au banc.

Parmi les constructeurs susceptibles de profiter largement du système figure Honda, dont le retour en F1 avec les nouvelles unités de puissance 2026 s’est révélé plus compliqué que prévu lors des premières manches de la saison.

Russell a toutefois minimisé l’impact potentiel de cette aide réglementaire, en établissant un parallèle avec le système ATR déjà utilisé pour l’aérodynamique, qui offre davantage de temps de soufflerie aux équipes les moins bien classées au championnat (de 70% du temps de référence pour la meilleure à 115% pour la dernière)

"Si vous regardez les règles ATR du côté châssis, cela prouve quand même que l’équipe qui possède les ingénieurs les plus brillants et la meilleure méthode de travail finit toujours par sortir du lot," a expliqué le pilote Mercedes F1.

Le Britannique reconnaît néanmoins que davantage de ressources seraient toujours bienvenues, même pour une équipe de pointe comme Mercedes.

"Bien sûr, nous aimerions avoir plus de temps en soufflerie, nous aimerions avoir plus de temps au banc moteur."

Ces déclarations interviennent alors que Toto Wolff a récemment exprimé certaines réserves sur le fonctionnement de l’ADUO. Le directeur de Mercedes estime que ce système doit uniquement permettre à un constructeur de revenir au niveau, sans pour autant bouleverser artificiellement la hiérarchie.

Russell, lui, ne pense pas que le dispositif aura des conséquences majeures sur l’équilibre des forces actuel.

"Je continue de croire en l’équipe et je continue de penser que cela ne va pas nous aider, évidemment," a-t-il affirmé. "Mais je ne pense pas non plus que cela va nuire aux choses ou changer la hiérarchie de manière trop drastique."