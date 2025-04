Cadillac F1 a une liste de ’sept ou huit pilotes’ pour ses volants 2026

Cadillac F1 a une liste préliminaire de candidats à un baquet l’an prochain, pour ses grands débuts en Formule 1. Le team principal Graeme Lowdon confirme leur nombre, et explique que les discussions sont encore balbutiantes.

"Nous envisageons ou avons discuté avec sept ou huit pilotes au total, je dirais" a révélé Lowdon à Speed City. "l n’est pas surprenant que toute personne ayant une expérience récente en Formule 1 soit incluse dans cette liste."

"Mais j’insiste sur le fait qu’à l’heure actuelle, les discussions sont très préliminaires. Ils essaient juste de connaître le niveau d’intérêt des gens, leurs motivations, et ce genre de choses. Nous ne sommes donc certainement pas en discussion avancée avec quelque pilote que ce soit."

"Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d’expérience. Il n’y a pas que des gens qui ont de l’expérience, des gens qui ont fait partie d’équipes qui ont gagné des championnats, des courses ou autres" poursuit le Britannique.

"Mais il y a aussi des gens plus jeunes qui ont de l’expérience, ce qui constitue un autre angle d’attaque.Il y a aussi des pilotes prometteurs qui n’ont pas encore eu d’expérience en Grand Prix mais qui ont fait leurs preuves en formule junior et dans les catégories juniors."

"Si l’on considère que nous n’avons pas été en mesure d’être actifs sur le dernier marché des pilotes, nous sommes en fait dans une assez bonne position pour l’instant en ce qui concerne la constitution d’un duode pilotes pour 2026."

"Nous avons dit à plusieurs reprises que la sélection des pilotes se ferait au mérite et je suis heureux que tous les pilotes avec lesquels nous avons des discussions préliminaires soient des pilotes de Formule 1 parfaitement capables de mener une bonne équipe professionnelle."

Cadillac cherche toujours à engager un pilote au mérite avant tout, mais l’équipe aimerait aussi afficher au moins un pilote de la même nationalité que le constructeur. Pour cela, on sait qu’elle surveille Colton Herta en IndyCar, et Lowdon confirme que Jak Crawford est aussi une possibilité selon comment se passera sa saison de F2.

"Colton a évidemment commencé la saison d’IndyCar. Il n’a pas eu de chance lors de la première course, je dirais, mais il a très bien conduit et a terminé quatrième lors de la dernière course. Nous sommes évidemment très intéressés de voir comment Jak évolue en Formule 2. La première manche à Melbourne a été quelque peu perturbée."

"Comme nous l’avons déjà dit, je pense que tout le monde s’attend à ce qu’une équipe de Formule 1 engage ses pilotes au mérite et c’est ce que nous ferons. Mais comme nous l’avons souvent dit auparavant, rien ne signifie que nous aurons un ou plusieurs pilotes américains à un moment ou à un autre."