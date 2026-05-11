Autriche 2002 : Todt pointe Barrichello dans un épisode ’embarrassant’

L’ancien directeur de Ferrari, Jean Todt, est revenu sur l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire moderne de la Formule 1, révélant les coulisses du Grand Prix d’Autriche 2002 et le rôle joué par Rubens Barrichello dans une scène restée célèbre.

Cette saison 2002 avait été largement dominée par Ferrari, avec 15 victoires en 17 courses et un cinquième titre mondial pour Michael Schumacher, le troisième consécutif avec la Scuderia.

Mais lors de la sixième manche, en Autriche, l’écurie italienne s’était retrouvée au cœur d’une polémique majeure. Barrichello, en tête de la course, avait tardé à appliquer les consignes d’équipe visant à laisser passer Schumacher, leader du championnat, ne s’exécutant que dans le dernier tour.

Jean Todt en explique aujourd’hui les raisons.

"La discipline d’équipe, après un certain nombre de courses, donne la priorité à un pilote. Donc en 2002, nous avons commencé le briefing d’avant-course avec des consignes : ’si tu es devant Michael avant le dernier arrêt au stand, tu dois le laisser passer’."

Il insiste sur le fait que cette décision avait été validée en amont.

"C’était convenu. À tort ou à raison, mais c’était convenu avant, et accepté, parce que Michael menait le championnat du monde et nous ne voulions pas risquer de perdre le titre lors de la dernière course, peut-être à tort. Mais c’est facile de le dire à la fin de la saison. À ce moment-là, cela ne pouvait pas être une erreur."

"Cet accord avait été accepté, et lorsque nous sommes arrivés à la fin de la course, Rubens a agi comme s’il ne voulait pas respecter ce qui avait été décidé, ce qui a créé une grande gêne."

Todt raconte pourquoi il est intervenu personnellement.

"Normalement, je ne prends pas la radio. C’est le rôle des ingénieurs, de Ross [Brawn], qui gèrent la course. Mais j’ai dû intervenir pour rappeler ce qui avait été convenu."

Il regrette également la manière dont cela a été exécuté.

"Et je dois dire que Rubens ne l’a pas fait de manière élégante, et il a placé l’équipe dans une situation très controversée, même Michael."

Si les consignes d’équipe étaient alors autorisées, la polémique s’est amplifiée sur le podium, lorsque Schumacher, visiblement mal à l’aise, a échangé sa place avec Barrichello pour lui offrir la place dédiée à la victoire.

"Je dois dire que c’était vraiment embarrassant, parce que Michael était lui-même très embarrassé," confie Todt. "En fait, nous avons été pénalisés pour une mauvaise procédure sur le podium, ce qui est vrai, parce que Michael, tellement gêné, a donné sa position à Rubens."

Plus tard dans la saison, Ferrari a de nouveau été au centre d’un moment atypique, cette fois lors du Grand Prix des États-Unis 2002 à Indianapolis. L’équipe avait semblé vouloir orchestrer une arrivée groupée de ses deux pilotes.

"Je me souviens, je pense que c’était la même année à Indianapolis, ils étaient premier et deuxième, et Michael a attendu Rubens," raconte Todt.

"Il menait la course, et il a attendu que Rubens arrive pour franchir la ligne ensemble, mais Rubens l’a dépassé."

"On peut y voir la spontanéité de Michael, qui attend son équipier pour passer la ligne ensemble. Et nous n’en avons jamais reparlé, et Michael ne s’en est jamais plaint."