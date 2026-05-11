Verstappen aux 24h du Nürburgring, un statut de favori mais une course de tous les dangers

Max Verstappen va disputer ce week-end les 24 Heures du Nürburgring, au volant d’une Mercedes-AMG GT3 engagée sous ses propres couleurs. Une participation très attendue à l’une des courses où l’on ne voit généralement pas de pilote de F1 effectuer des piges.

Considérées comme l’une des épreuves les plus impitoyables du sport automobile, les 24 Heures du Nürburgring sont une référence de l’endurance. Créé en 1970, l’événement se dispute sur la redoutable Nordschleife, un tracé de 25,3 km situé dans les montagnes de l’Eifel et utilisé par la Formule 1 jusqu’en 1976.

Cette épreuve d’endurance hors norme voit s’affronter jusqu’à 150 équipages, mêlant des pilotes professionnels et des amateurs ambitieux dans un environnement connu pour être impitoyable, tant par la nature du tracé que par les conditions météo et l’agitation en piste.

La course utilise la variante complète du circuit, incluant la section Grand Prix utilisée par la Formule 1 jusqu’en 2020, avant de basculer sur la boucle nord. Les pilotes doivent négocier plus de 170 virages. Pour les leaders, un tour complet s’effectue en environ huit minutes.

La compétition repose sur une structure diversifiée permettant à une large gamme de machines de concourir simultanément. La catégorie reine SP9 regroupe les GT3. Elle est épaulée par les catégories SP10 pour les GT4, les classes Cup dédiées aux Porsche Cayman ou aux BMW, ainsi que les catégories TCR et VT2 pour les voitures de série. La classe SPX accueille quant à elle les engins expérimentaux.

Pour garantir une lutte équitable, les organisateurs appliquent la Balance de Performance (BoP). Ce dispositif ajuste techniquement les voitures, à l’image de ce qui se fait en WEC, en IMSA ou en GT World Challenge.

La gestion de la course obéit à des règles strictes où chaque voiture est confiée à un équipage de deux à quatre pilotes, avec des temps de conduite et de repos surveillés. Le processus de qualification connait son moment crucial le vendredi avec un shootout final pour déterminer la pole position.

Au-delà de l’aspect technique, l’événement est marqué par une ambiance de festival. Près de 300 000 spectateurs se massent autour du circuit et pour la première fois cette année, la course affiche complet.

Signe de la popularité de Verstappen et de l’événement que constitue sa présence sur cette course, c’est la première fois de son histoire que la course rencontre un tel succès populaire, traduit par un week-end à guichet fermé.

Verstappen roulera donc dans une Mercedes ornée des couleurs de Red Bull et du numéro 3, qu’il partagera avec Dani Juncadella, Lucas Auer, et le pilote français Jules Gounon. Des références en GT3 qui seront une aide précieuse dans sa quête de victoire.

Une quête qui débutera dès le vendredi matin à l’occasion des qualifications, qui sont réparties en plusieurs groupes éliminatoires, à l’image du format de la F1. Ces groupes TQ1, TQ2 et TQ3 sont obligatoires pour tous les équipages, sauf ceux qui sont exemptés par leurs résultats en courses qualificatives et ne participent qu’à la dernière partie.

Cela aurait dû être le cas pour l’équipage de la numéro 3, mais la disqualification subie après l’arrivée va obliger le quatuor Verstappen-Juncadella-Gounon-Auer à effectuer l’intégralité du parcours qualificatif, avec comme risque une qualification lointaine.

Compte tenu du nombre de voitures engagées et de l’étroitesse de la piste, ce ne sera pas simple pour les pilotes, qui doivent naviguer dans un flot continu de véhicules plus lents qu’eux. Une véritable plongée dans les plus grands défis de l’endurance, pour une voiture qui fait partie des favorites pour la pole et la victoire.