Mercedes F1 a permis à Antonelli de ’condenser trois saisons d’apprentissage’ en un an

Le directeur adjoint de Mercedes F1, Bradley Lord, estime que Kimi Antonelli a acquis l’équivalent de trois ans d’apprentissage au cours de sa saison de rookie, l’année dernière. Le pilote italien a rejoint la structure de Brackley en 2025, occupant le baquet laissé vacant par Lewis Hamilton.

Projeté directement sous les projecteurs d’une équipe de pointe, Antonelli a su gérer la pression de son nouveau rôle, non sans une période difficile en milieu de saison. Selon le bras droit de Toto Wolff, cela lui a été très favorable pour accélérer son apprentissage, alors qu’il se bat pour des victoires et des pole positions cette saison.

"Ce qui a été vraiment génial, c’est de voir la confiance de Kimi en lui-même commencer à égaler la confiance que l’équipe a placée en lui" a déclaré Lord. "Il est très facile, quand on est à l’extérieur de la voiture ou qu’on observe, de supposer que chaque pilote a une confiance parfaite en lui à tout moment et qu’il est persuadé d’y arriver."

"En réalité, voir Kimi construire sa propre assurance, traverser la période difficile de la saison dernière, qui, je pense, lui a coûté une bonne dose de confiance, puis le voir mettre en place ce qu’il fallait pour la reconstruire à Bakou, Vegas et au Brésil, avec ces performances très solides en fin de saison, c’est ce qui a été positif."

"On parle souvent du ’difficile deuxième album’ pour un artiste, ou de la difficile deuxième saison pour un pilote, mais Kimi a réussi à condenser environ trois ans d’apprentissage en une seule année l’an dernier."

"C’est sans doute aussi dû au fait d’être dans une équipe de premier plan, avec la pression d’une bataille pour la deuxième place chez les constructeurs, ce n’est pas souvent une chose à laquelle un pilote débutant doit faire face."

"Quand nous voyons aujourd’hui le Kimi qui a entamé 2026, après la remise à zéro de l’hiver, on a l’impression, en tout cas pour moi, qu’il a bien plus d’une saison d’expérience à son actif, et qu’il a appris énormément de choses l’année dernière, et ce, à très grande vitesse."