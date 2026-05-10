Un ingénieur de course est aussi le ’psychologue’ du pilote de F1

David Coulthard a expliqué l’importance de la relation entre un pilote de Formule 1 et son ingénieur de course. Cela fait suite à l’annonce du départ futur de Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de longue date de Max Verstappen, qui rejoindra McLaren F1 en tant que directeur de la compétition en 2028.

Le départ imminent de Lambiase a soulevé des questions sur l’avenir du quadruple champion du monde chez Red Bull, suite aux précédentes déclarations de Verstappen affirmant qu’il ne souhaiterait travailler avec aucun autre ingénieur de course.

Pour l’ancien pilote, le fait que les deux s’entendent très bien est crucial, et si Verstappen décide de rester, il lui faudra s’adapter à un autre ingénieur. L’Ecossais rappelle que la relation entre un pilote et son ingénieur va au delà de la simple compétition.

"Un ingénieur de course n’est pas seulement quelqu’un qui comprend la dynamique du véhicule, l’aérodynamisme, les modèles aéro et toutes les autres choses essentielles à gérer lors du réglage d’une voiture de course, il est aussi en partie psychologue" a expliqué Coulthard dans le podcast Up To Speed.

"Parce qu’au cours d’une saison, un pilote connaîtra des week-ends où il se sentira au sommet et d’autres où il sera au plus bas, ce qui correspond au flux naturel de la vie. Ils doivent savoir quand leur donner un coup de collier ou quand les ménager, et tout ce qui se trouve entre les deux."

"Et je pense que certains des grands duos pilote-ingénieur dont nous nous souvenons au fil des ans ont permis d’exposer cette relation publiquement. L’importance de cette relation est absolument évidente. C’est plus qu’une relation professionnelle. Il doit y avoir une confiance absolue. Le pilote doit croire à 100 % que son ingénieur de course fait tout ce qu’il peut pour défendre ses intérêts."