La forme d’Alpine F1 n’est ’pas une surprise’ pour Racing Bulls

La solide forme d’Alpine F1 en ce début de saison 2026 de Formule 1 n’est pas une surprise selon Racing Bulls et son directeur Alan Permane. Mais l’équipe, qui ne s’attendait pas à une concurrence si féroce d’Enstone, prépare sa riposte avec un gros package d’évolutions.

Pierre Gasly s’est qualifié septième en Chine et au Japon, terminant ces Grands Prix respectivement aux sixième et septième rangs. Ces résultats ont permis à Alpine de rester à portée du top 4 du classement constructeurs après trois courses.

"Honnêtement, je ne pense pas qu’Alpine soit une surprise" a commenté Permane. "Nous savions qu’ils passaient au moteur Mercedes, nous sentions donc qu’ils seraient très compétitifs dans cette configuration. Nous pensons qu’ils n’ont pas du tout développé leur voiture l’année dernière."

"Ils ont accepté de finir derniers. Ils ont donc consacré tout leur temps disponible à la voiture de 2026. Ils ont donc fait un excellent travail et ils sont très rapides. Nous l’avons vu avec Pierre qui a résisté à Max [Verstappen] pendant presque toute la course de Suzuka, leur voiture est certainement performante."

Pendant ce temps, les performances de Racing Bulls ont été régulières mais en retrait, avec un peu de déception à Suzuka, des performances pures prometteuses en Chine, mais des points à chaque manche.

"Je pense que nous payons un peu le prix de notre performance face aux concurrents contre lesquels nous courons. Pour Alpine, qui a abandonné la saison dernière, je ne suis pas surpris de les voir là où ils sont. Nous avons développé notre voiture tard dans l’année, nous nous attendions donc à commencer un peu en retrait."

"Ce dont nous avons besoin, c’est de plus de ce que nous avons déjà. La voiture fonctionne bien, elle ne semble pas avoir de traits particulièrement vicieux. Nous avons juste besoin de plus de charge aérodynamique, et c’est ce que nous apportons."

"Globalement, elle semble similaire à la voiture de l’année dernière qui fonctionnait plutôt bien sur la plupart des circuits. Je pense que nous comprenons pourquoi cela a mieux fonctionné à Melbourne que lors des deux autres courses. Elle devrait être performante lors des prochaines."

"Cela dit, Montréal était une course où nous avions vraiment souffert l’an dernier. Ce n’était certainement pas l’une de nos épreuves les plus compétitives. Là encore, nous pensons savoir pourquoi et nous avons travaillé pour ne pas répéter ces erreurs."

Après l’annulation des manches d’avril au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran, Racing Bulls apporte des évolutions majeures pour les prochains Grands Prix à Miami et Montréal, et ce plan de développement sera complété par de plus petites nouveautés ponctuelles.

"Je m’attends à ce que ce que nous avons de prévu prochainement, ce que je sais être dans les tuyaux, nous hisse certainement un peu plus dans cette bataille du milieu de tableau. Alors qu’en ce moment, nous sommes plutôt au milieu, voire à l’arrière de ce groupe."

"Je suis très confiant sur le fait que nous puissions suivre le rythme, voire faire mieux que les autres équipes du milieu de peloton. Comme je l’ai dit, je pense que nous partons d’un peu plus loin que certains d’entre eux."

"Je pense que nous pouvons faire du très bon travail. Nous avons déjà franchi une bonne étape entre Bahreïn et Melbourne. Nous avons une autre étape importante prévue pour la prochaine course, puis une autre à Montréal. Il y aura de petites avancées à presque chaque course."

"Ensuite, nous avons deux ou trois autres évolutions majeures déjà planifiées. Et on ne peut pas vraiment voir au-delà de ça. Nous avons donc un plan jusqu’à la pause estivale. Je suis convaincu que nous pouvons rester dans ce groupe, nous sommes dans un groupe de quatre composé d’Alpine, Haas et Audi."

"Quant à rattraper les leaders, je ne suis pas sûr que ce sera si facile. Bien sûr, nous ferons de notre mieux et nous essaierons. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Ils ont une longueur d’avance, notamment pour la lutte pour les podiums."

"Cela semble difficile pour cette année, mais voyons ce que nous pouvons faire. Nous travaillerons aussi dur que possible. Mais comme je le dis, je suis confiant, nous pouvons rester au contact ou même accroître notre compétitivité dans le milieu de peloton."