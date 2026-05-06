Miami, le déclic pour Colapinto ? Briatore en attend la confirmation

Flavio Briatore ne cache pas sa satisfaction après la performance de Franco Colapinto à Miami, mais le conseiller exécutif d’Alpine en Formule 1 attend désormais de son jeune pilote qu’il confirme ce niveau à chaque week-end de Grand Prix.

L’Argentin a signé en Floride ce qui est sans doute sa prestation la plus aboutie en F1 jusqu’ici, avec une solide septième place à l’arrivée (8e avant la pénalité de Leclerc). Un résultat qui intervient quelques semaines après la diffusion d’images de Drive to Survive montrant Briatore s’emporter contre lui lors d’une saison 2025 compliquée, lançant notamment : "Tu es le problème !"

Un épisode que Colapinto a rapidement relativisé.

"Flavio a été, avec moi, très utile à tous points de vue, et il m’a donné une grande opportunité," a-t-il assuré. "Je ne sais même pas quand cela a été filmé, mais il avait probablement raison à ce moment-là. Quand il me crie dessus, il y a généralement une raison."

Malgré des performances irrégulières en ce début de saison 2026, Miami pourrait bien marquer un tournant. Alpine s’y est imposée comme la surprise derrière les quatre équipes de pointe, et Colapinto a converti ce potentiel en résultat avec un top 10 convaincant.

"Franco a été très, très bon tout le week-end," a salué Briatore.

"Il a été performant en qualifications, et en course il a été très solide, sans erreurs."

"Franco pilote très bien, il n’y avait pas de pression, et pas d’erreurs. C’était super, et c’est ce que j’attends de Franco."

"Nous sommes contents parce que maintenant, nous sommes clairement cinquièmes. Nous étions juste derrière Ferrari, nous avons terminé à sept secondes de Lewis, et 20 secondes devant Sainz. C’était mon objectif."

Face aux critiques émises plus tôt dans la saison, Briatore a également tenu à défendre son choix de maintenir Colapinto dans le baquet.

"J’ai cru en Franco depuis le début," a-t-il affirmé. "Quand je l’ai installé dans la voiture, beaucoup de gens m’ont posé des questions... vous connaissez l’histoire. Mais j’avais raison, et nous avons continué. Dans cette équipe, c’est moi qui décide, donc j’ai décidé de garder Franco, et maintenant il commence à me le rendre."

Le climat interne chez Alpine est également mis en avant, notamment la relation entre les deux pilotes.

"La relation entre ces deux-là est super," a expliqué Briatore, en référence à Colapinto et Pierre Gasly, ce dernier ayant été victime d’un spectaculaire tonneau lors de la course à Miami.

"Maintenant, tout le monde se rend compte que Franco a le potentiel pour être un super pilote."

Colapinto lui-même savoure ce week-end référence.

"Je pense que depuis mon arrivée en F1, c’était mon week-end le plus parfait. L’équipe a fait un très gros effort pour amener de nouvelles pièces sur les voitures, apporter des évolutions, un nouveau châssis. Quand vous avez le rythme, soudain tout devient beaucoup plus facile."

Briatore tempère toutefois l’enthousiasme et fixe clairement les attentes pour la suite.

"Franco a conclu une très bonne semaine, où il a performé au niveau que nous attendons de lui à chaque week-end de course. La voiture est compétitive et ce sont ces performances dont nous avons besoin, semaine après semaine."