Colapinto a savouré une rencontre ’très spéciale’ avec Lionel Messi

Le Grand Prix de Miami restera longtemps gravé dans la mémoire de Franco Colapinto. Non seulement le pilote Alpine y a décroché le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1, mais il a également pu vivre un moment personnel qu’il décrit lui-même comme un rêve devenu réalité : rencontrer Lionel Messi.

Le pilote argentin continue de confirmer sa montée en puissance dans cette nouvelle génération de F1. Bien plus à l’aise avec les monoplaces actuelles qu’il ne l’était sous l’ancienne réglementation à effet de sol, Colapinto occupe actuellement la 11e place du championnat pilotes après quatre manches disputées en 2026.

À Miami, le pilote Alpine a régulièrement devancé Pierre Gasly et franchi la ligne d’arrivée en huitième position avant d’être promu septième après la pénalité de 20 secondes infligée à Charles Leclerc après la course.

Il s’agit non seulement du meilleur résultat de sa carrière en Formule 1, mais aussi du meilleur classement obtenu par un pilote argentin depuis la deuxième place de Carlos Reutemann lors du Grand Prix d’Afrique du Sud 1982.

Mais au-delà du résultat sportif, le week-end floridien a surtout marqué Colapinto par sa rencontre avec son idole absolue : Lionel Messi.

"C’était quelque chose dont j’ai toujours rêvé, et simplement avoir l’opportunité de le rencontrer et d’avoir un peu de son temps a été un moment très spécial," a confié Colapinto.

Le champion du monde argentin et octuple Ballon d’Or était présent à Miami comme invité du motoriste Mercedes, partenaire d’Alpine.

"Il connaissait vraiment beaucoup de choses, il m’a surpris," a ajouté le pilote Alpine. "Il posait des questions et j’ai été très étonné."

Colapinto a également pu rencontrer Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi en sélection argentine, et a été surpris par les connaissances des deux footballeurs concernant la Formule 1.

L’Argentin estime que l’intérêt de Messi pour les sportifs représentant son pays rend cette rencontre encore plus particulière.

"Il adore le sport et il aime aussi les athlètes argentins et les personnes qui représentent l’Argentine, donc c’était un moment vraiment unique."

"Si vous demandez à n’importe qui en Argentine qui il veut rencontrer, la réponse est Lionel, et j’ai eu cette chance. Cela faisait très, très, très longtemps que j’en avais envie."

"Pouvoir vivre cela sans caméras ni marketing, simplement rencontrer Lionel et Rodrigo, c’était vraiment agréable."