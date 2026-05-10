Montoya persiste et charge encore Verstappen après Miami

Juan Pablo Montoya est revenu sur la polémique provoquée par ses déclarations particulièrement virulentes à l’encontre de Max Verstappen durant le week-end du Grand Prix de Miami, balayant les critiques dont il a fait l’objet après ses commentaires sur le quadruple champion du monde.

L’ancien pilote de Formule 1 avait notamment réagi à l’impressionnante figure de style réalisée par Verstappen quelques secondes après le départ de la course. Touché par la Ferrari de Charles Leclerc alors que ce dernier le dépassait, le pilote Red Bull était parti en tête-à-queue au milieu du peloton avant de réaliser un spectaculaire 360 degrés sans percuter le moindre mur ni être touché par une autre monoplace.

Une manœuvre saluée par beaucoup comme un sauvetage exceptionnel, mais que Montoya avait qualifiée de "pure chance".

Le Colombien était même allé beaucoup plus loin en critiquant le comportement général de Verstappen cette saison, estimant que la FIA devrait sévir davantage à son encontre.

"Mettez-le sur la touche," avait lancé Montoya. "Ajoutez sept points à sa Super Licence, huit points à sa Super Licence. Peu importe. Après ça, il sera suspendu. Je vous garantis que tous les messages changeraient immédiatement."

Des propos qui avaient déclenché une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux et parmi les supporters du pilote néerlandais.

Dans son podcast, Montoya a toutefois défendu sa position et assuré qu’il ne prêtait guère attention aux critiques.

"Vous dites que les gens m’attaquent fortement à cause de mes commentaires sur Max," a déclaré Montoya. "Honnêtement, je ne le vois même pas et je m’en fiche assez largement."

L’ancien pilote Williams et McLaren a également minimisé le spectaculaire rattrapage de Verstappen en expliquant que, selon lui, l’erreur initiale restait le point central.

"Max est parti en tête-à-queue au premier tour et oui, il a sauvé la situation. Si vous voulez appeler ça du talent, très bien, appelons ça du talent. Mais il est parti en tête-à-queue, et il a aussi commis une erreur à la sortie des stands sous voiture de sécurité."

Montoya faisait ici référence à la pénalité de cinq secondes infligée à Verstappen pendant la course pour avoir franchi la ligne blanche à la sortie de la voie des stands.

Même si cette sanction n’a finalement pas modifié son résultat final, Verstappen conservant la cinquième place, le Colombien estime qu’une telle erreur ne devrait jamais arriver dans ces conditions.

"Ce n’était même pas en drapeau vert, quand vous êtes censé attaquer au maximum," a poursuivi Montoya.

"Non, c’était sous voiture de sécurité. Il aurait dû diriger la voiture vers la ligne, mais il l’a coupée... il s’est engagé trop tôt."

Montoya a également tenu à répondre aux critiques visant son style de commentaire, certains internautes hispanophones lui reprochant d’interrompre régulièrement les personnes avec lesquelles il échange lors de ses analyses en tant que consultant pour la télévision.

"Pour les gens hispanophones qui m’écoutent et disent que je suis impoli parce que j’interromps les gens : comprenez simplement que je suis assis devant un ordinateur avec un casque et un micro, donc j’écoute la retransmission tout en parlant en même temps," a-t-il expliqué.

"Je n’ai aucun moyen de dire aux autres : ’Hé, je veux dire quelque chose’. Donc souvent, quand je vois quelque chose, j’interviens directement, parce que c’est simplement comme ça que ça fonctionne."

"Je ne fais pas ça pour être impoli, juste pour que vous le sachiez."

Montoya a même raconté une anecdote personnelle sur le sujet.

"Quelqu’un m’a déjà dit dans un aéroport : ’Vous interrompez beaucoup les gens’. Et j’ai répondu : ’Mais comment suis-je censé faire autrement ?’ Techniquement, je n’ai pas la possibilité, il y a un décalage."