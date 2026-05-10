La pilote de F1 et la mafia, quand Giovanna Amati racontait un des drames de sa vie

Giovanna Amati reste la femme la plus récente à avoir participé à un week-end de Formule 1, mais son chemin vers le sommet du sport n’a pas été facile, et, de manière frappante, elle a attribué à son propre enlèvement le mérite de l’avoir aidée à développer la résilience nécessaire pour atteindre le sommet.

Ayant dû lutter tout au long de sa carrière pour atteindre la catégorie reine, l’Italienne a vécu plusieurs moments qui auraient pu encourager une personne moins motivée à abandonner définitivement le sport automobile, mais l’idée ne l’a jamais effleurée.

Dans une interview de 2015 avec la BBC, elle a révélé d’où venait son incroyable résilience. A l’âge de 18 ans, elle a été enlevée par des gangsters et retenue en otage dans une cage en bois pendant 75 jours.

Le 12 février 1978, Amati avait passé la soirée dans un club avec deux amis, leur soirée était terminée, et tous trois étaient assis dans une voiture garée devant la villa familiale d’Amati quand trois gangsters masqués ont fait irruption dans la voiture et ont jeté Amati dans une camionnette.

À l’époque, les enlèvements étaient devenus classiques en Italie. C’était un moyen pour des citoyens mécontents de montrer de manière efficace et terrifiante leur dégoût pour la corruption politique qui rongeait les hauts fonctionnaires italiens.

Les personnes fortunées étaient devenues des cibles privilégiées pour les ravisseurs potentiels, qui savaient qu’ils pouvaient extorquer des millions de dollars à des familles riches avec peu de répercussions.

Après son enlèvement, Amati a été retenue en otage dans une maison près de la villa familiale avant d’être déplacée vers un lieu plus reculé à la suite d’une enquête policière, où elle a révélé avoir subi des sévices.

Pendant ce temps, son père alors âgé de 75 ans tentait de négocier la rançon avec ses ravisseurs. Les autorités italiennes ont gelé les avoirs de la famille pour les empêcher de payer la rançon et d’encourager ainsi d’autres ravisseurs.

Mais la famille ne s’est pas laissée décourager. En utilisant les recettes de leurs cinémas, qui avaient connu une hausse massive de bénéfices grâce au film Star Wars, en vendant des bijoux et en empruntant de l’argent aux domestiques de la famille, ils ont payé près d’un million de dollars aux ravisseurs pour faire libérer la jeune femme.

Elle a ensuite été contactée à de nombreuses reprises par son ravisseur, ce que la police a appris, elle a organisé une rencontre avec Nieto, et la police a pu le capturer. Il s’est plus tard évadé, avant d’être capturé à nouveau 21 ans après son évasion.

Ce scénario digne d’un film hollywoodien a été, selon elle, la source de sa résilience : "Passer trois mois en captivité, cela vous rend plus forte. Soit vous devenez folle, soit cela vous rend plus forte, et je suis devenue plus forte."