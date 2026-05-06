Alpine F1 est ’compétitive’ mais doit ’revoir beaucoup de choses’ du côté de Gasly

Alpine F1 continue son bon début de saison, avec la septième place de Franco Colapinto à Miami, après avoir franchi la ligne huitième et bénéficié d’une pénalité infligée à Charles Leclerc pour gagner une position sur tapis vert.

Flavio Briatore, le directeur de l’équipe, s’est félicité des performances du team, qui a joué des places dans le top 10 tout le week-end, et qui aurait surement mis ses deux voitures dans les points sans le crash de Pierre Gasly, percuté par Liam Lawson en début de course et victime d’un tonneau.

"Nos pilotes ont connu deux courses très différentes" a déclaré Briatore. "Pour Pierre, c’est un résultat décevant, car la voiture était clairement dans le match pour les points, et nous passons à côté à cause d’un incident évitable dont il a été victime après une grosse erreur de jugement d’un concurrent."

Rappelons que Racing Bulls a précisé que Lawson avait été victime d’un problème de boîte de vitesses qui l’a empêché de ralentir, et Briatore poursuit sur la solidité de la voiture, et sur la cours de Colapinto : "Nous sommes contents qu’il s’en soit sorti indemne, ce qui témoigne du niveau de sécurité de la Formule 1 moderne."

"En parallèle, Franco a bouclé une excellente semaine, durant laquelle il a répondu à nos attentes sur chaque week-end de course. La monoplace est compétitive et c’est ce niveau de performance que nous devons reproduire course après course avec nos deux pilotes et toute l’équipe pour atteindre nos objectifs."

"Nous sommes cinquièmes du championnat constructeurs et nous regardons vers l’avant, pas vers l’arrière. Nous avons beaucoup de choses à revoir d’ici le Canada, notamment certains nouveaux éléments qui n’ont peut-être pas apporté à Pierre les gains escomptés."

L’Italien note aussi que la décision de changer l’heure de départ de la course a été une très bonne décision : "Enfin, bravo à la FIA et à la Formule 1 pour leur décision d’avancer le départ de trois heures afin de garantir le bon déroulement de la course compte tenu des conditions météorologiques."