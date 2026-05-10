Miami relance le débat sur les pénalités tardives en F1

Gunther Steiner a vivement critiqué les commissaires sportifs en F1, après le Grand Prix de Miami, estimant qu’un délai maximal devrait être imposé pour rendre les décisions après l’arrivée d’une course.

L’ancien directeur de Haas s’est agacé du temps pris par les commissaires sportifs pour traiter plusieurs enquêtes ouvertes après l’épreuve disputée autour du Hard Rock Stadium. Parmi les incidents examinés figuraient notamment Max Verstappen pour avoir potentiellement franchi la ligne blanche à la sortie des stands, un accrochage présumé entre Verstappen et George Russell, le contact entre Charles Leclerc et Russell dans le dernier tour, ainsi que deux enquêtes visant le pilote Ferrari pour avoir quitté la piste à plusieurs reprises et pour avoir roulé avec une monoplace jugée en condition dangereuse.

Les verdicts ne sont tombés qu’environ deux heures et demie après le drapeau à damier. Si la plupart des pilotes ont finalement échappé à toute sanction, Leclerc a lui écopé d’une pénalité de 20 secondes, rétrogradant à la huitième place finale.

Steiner n’a pas caché son incompréhension face à ces délais.

"Les commissaires... j’étais déjà dans l’avion pour rentrer chez moi quand j’ai entendu dire qu’il y avait encore des pénalités qui tombaient," a expliqué Steiner dans le podcast The Red Flags. "Donc je me dis que s’il faut décider cela après la course, il devrait y avoir une limite de temps. Et si vous ne savez pas, devinez quoi ? Ne donnez pas de pénalité."

L’Italien estime que les commissaires devraient concentrer toute leur attention sur l’analyse des incidents plutôt que sur le déroulement global de la course.

"Que font-ils pendant la course ? Parce que je pense que les commissaires ne sont pas là pour regarder la course. Ils sont là pour prendre des décisions sur ce qui ne va pas," a-t-il poursuivi.

"Donc je pense qu’ils devraient arrêter de suivre la course et qu’on devrait leur dire : analysez cela, étudiez cette séquence, regardez ce qu’il s’est passé ici, prenez une décision et passez à la suite, au lieu de regarder la course. Mais les voir simplement regarder la course, je ne pense pas que cela devrait faire partie de leur travail."

Steiner a également pris l’exemple du franchissement de ligne blanche reproché à Verstappen, jugeant ce type de dossier particulièrement simple à traiter.

"Franchir une ligne blanche, qu’est-ce qu’il y a à débattre ? Soit c’est franchi, soit ça ne l’est pas," a-t-il lancé. "Vous avez des caméras, et ensuite l’équipe a toujours la possibilité de faire appel."

"Mais au final, soit vous passez au-dessus de la ligne blanche, soit non. Ce n’est pas un incident complexe comme avec Gasly et Lawson. C’est soit oui, soit non. Avant, après ou dans trois jours, ce sera toujours la même image."