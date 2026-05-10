Quand Mansell voulait bannir Coulthard du garage Williams F1 !

La saison 1994 de Formule 1 reste l’une des plus marquantes et les plus bouleversées de l’histoire moderne. Dans ce contexte déjà dramatique, marqué par la disparition d’Ayrton Senna, l’arrivée de David Coulthard chez Williams a donné lieu à une anecdote pour le moins insolite, impliquant Nigel Mansell.

Initialement pilote de réserve Williams, David Coulthard est propulsé dans le baquet de course après le tragique accident d’Imola qui a coûté la vie à Ayrton Senna. Le Britannique découvre alors la Formule 1 en pleine tempête, dans une équipe profondément marquée.

Dans le même temps, Williams rappelle Nigel Mansell pour quatre manches, France, Europe, Japon et Australie, tandis que Damon Hill occupe l’autre monoplace sur l’ensemble de la saison.

C’est dans ce contexte particulier que Coulthard raconte une scène improbable survenue lors du Grand Prix du Japon 1994 à Suzuka.

"Je me rappelle avoir partagé la voiture avec Nigel, et être arrivé au Grand Prix du Japon. Nigel avait demandé que je ne sois pas dans le garage, car il pensait que cela le distrayait."

Une requête qui ne restera pas sans réponse du côté de l’écurie britannique.

"Les mécaniciens Williams, dans leur humour habituel, ont créé une photo de moi avec un cercle rouge barré, comme un panneau d’interdiction, et l’ont affichée à l’entrée du garage."

Une manière assumée de détendre l’atmosphère... mais aussi de taquiner Mansell.

"C’était aussi un peu pour se moquer de Nigel, parce que Frank Williams avait dit : ’Non, il est notre pilote de course et de test, nous avons besoin qu’il écoute ce que dit la voiture’."

Le Grand Prix du Japon 1994 reste également célèbre pour ses conditions extrêmes. Disputée sous une pluie torrentielle, l’épreuve a vu de nombreuses sorties de piste dès les premières lignes droites. C’est finalement Damon Hill qui s’impose devant Michael Schumacher, tandis que Mansell termine quatrième.

Coulthard, présent dans le stand Williams, garde un souvenir très particulier de cette course.

"Je me souviens que cette course au Japon était celle où il pleuvait des trombes d’eau, avec des voitures qui sortaient de la piste sur la ligne droite de départ."

"À l’époque, on courait dans toutes les conditions."

"Je ne veux pas dénigrer la Formule 1 moderne, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles on ne roule plus dans ce genre de conditions."

"Mais je me souviens être dans le garage, voir les voitures sortir de la piste dans tous les sens et me dire : ’Je suis tellement content que ce soit Nigel dans la voiture et pas moi’."

Nigel Mansell quittera Williams à l’issue de cette période, laissant Coulthard prendre progressivement sa place pour la saison 1995. Cette année-là, le Britannique décroche sa première victoire en Formule 1 à Estoril, avant de rejoindre McLaren en 1996. Il y remportera ensuite douze Grands Prix supplémentaires au cours de sa carrière, tous avec l’écurie de Woking.