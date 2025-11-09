IndyCar ou F1 ? Ce que Verstappen conseille à Palou

Max Verstappen a exhorté le champion IndyCar Alex Palou à résister à l’attrait de la Formule 1 et à rester où il est, alors qu’il domine actuellement le championnat américain.

Le Néerlandais réagissait notamment au dernier appel fait par un ancien de l’IndyCar et de la F1, Jacques Villeneuve, qui a exhorté Racing Bulls à signer avec Palou pour 2026.

S’exprimant dans le podcast Pelas Pistas, le quadruple champion du monde a évoqué sa longue collaboration avec Palou, l’Espagnol de 28 ans qui, selon la plupart des observateurs, est clairement capable de s’épanouir en F1.

"Nous étions coéquipiers chez CRG à l’époque où nous faisions du karting, ainsi que dans les courses de simulation, chez Redline," a déclaré Verstappen.

"Nous avons même couru ensemble à plusieurs reprises. C’est un type sympa, très amical, et ce qu’il a accompli en IndyCar est vraiment impressionnant, tout comme la manière dont il s’y prend."

Palou a récemment réaffirmé son engagement envers Chip Ganassi Racing et l’Indycar à la suite de son litige avec McLaren concernant un contrat IndyCar annulé. Verstappen a déclaré que rester dans la série américaine était la décision la plus judicieuse à long terme.

"Si j’étais à sa place, je ne quitterais pas l’IndyCar. Peu de gens ont la chance de gagner en sport automobile. Nous devons bien vivre, nous devons gagner de l’argent, et si vous êtes en position dominante, vous pouvez assurer votre propre survie. Pourquoi risqueriez-vous de tout gâcher ? Pour quelques années en F1 et sans débuter dans une équipe de pointe ?"

Il a ajouté que le passage à la F1 n’avait de sens que dans les bonnes circonstances et qu’il n’y avait rien de mal à dominer ailleurs.

"On peut aussi se dire : ’Je vais essayer cette voie si ça marche’, mais si ce n’est pas le cas, on perd l’élan qu’on avait. On sait comment cela fonctionne en F1. Sans très bonne monoplace, vous ne faites rien. Je pense qu’il fait le bon choix en restant là où il peut continuer à gagner."