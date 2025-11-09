Norris maîtrise et gagne le GP du Brésil, Verstappen fait une folle remontée

Le Grand Prix du Brésil arrive à son terme, avec un dénouement d’un long week-end jusqu’ici dominé par Lando Norris. En effet, le pilote McLaren F1 est en pole position pour la deuxième fois après le Sprint, et il a déjà remporté la course courte hier.

Ce dimanche, il s’élance aux côtés d’Andrea Kimi Antonelli, tandis que Charles Leclerc est troisième devant Oscar Piastri. Isack Hadjar est un excellent cinquième devant George Russell, et Racing Bulls est en forme avec la septième place de Liam Lawson.

Oliver Bearman est huitième devant Pierre Gasly et Nico Hülkenberg, qui complètent le top 10. Fernando Alonso est 11e devant Alex Albon, et Lewis Hamilton suit devant Lance Stroll. Carlos Sainz est 15e devant Franco Colapinto, Yuki Tsunoda et Gabriel Bortoleto.

17h15 : Qualifié 16e initialement, Max Verstappen s’élancera de la voie des stands après un changement de moteur complet (moteur, turbo, MGU-H, MGU-K, batterie, unité de contrôle électronique et échappement), ainsi que de nouveaux réglages et un plancher différent, avec un retour à la spécification du Mexique, alors qu’il avait celle d’Austin jusqu’ici ce week-end.

17h16 : Esteban Ocon sera également dans les stands pour le départ, car il a changé de moteur après s’être qualifié 17e. Mais il n’a eu qu’un moteur à combustion comme changement, et non un pack complet comme Verstappen.

17h18 : Le circuit d’Interlagos a modifié le vibreur du troisième virage pour éviter que des flaques se forment dessus et qu’il soit très glissant s’il pleut.

17h21 : Verstappen explique l’objectif des changements effectués, et ses espoirs en s’élançant de la voie des stands : "Nous allons faire de notre mieux. Les qualifications ont été très difficiles. Nous avons apporté quelques modifications et espérons être plus compétitifs aujourd’hui. La course sera longue, mais nous espérons qu’elle se passera bien aujourd’hui. Qu’il pleuve ou qu’il fasse sec, peu importe, nous ferons face à toute situation. Il semble que le temps restera sec, ce qui est une bonne chose. Nous donnerons tout ce que nous avons."

17h23 : Il bruine sur le circuit d’Interlagos ! Une très fine pluie s’abat actuellement sur le circuit, à moins de 40 minutes du départ.

17h37 : La bruine continue sur une partie du circuit, et elle est indétectable sur les radars. Sur la grille de départ, les voitures, mécaniciens et pilotes semblent au sec.

17h43 : Ocon explique que son changement de moteur n’est ni un pari ni un choix, mais une obligation. Haas avait donc surement des inquiétudes de fiabilité, ou a peut-être constaté des défaillances déjà arrivées sur la VF-25.

17h48 : Verstappen est philosophe avant la course : "Il pleut un peu mais ça ne semble pas très fort. Je vais tout donner pour remonter... de toute façon je ne peux pas vraiment reculer !"

17h50 : Piastri ne sait pas à quoi s’attendre depuis sa quatrième place, surtout en matière de conditions : "Ce sera un peu piégeux, il y a de la pluie, ça devrait être un peu délicat mais on devrait s’amuser. On va essayer de rendre cela divertissant."

17h52 : Sebastian Vettel est présent sur le circuit ce week-end, et il était même sur la grille pendant l’heure qui a précédé le départ, ce qu’il n’avait plus fait depuis sa dernière course : "C’est ma première fois sur la grille depuis Abu Dhabi 2022. Il y a tellement de monde ici ! Il y a des choses qui me manquent, mais je suis heureux de regarder. J’espère assister à un autre classique à Interlagos."

17h57 : Tous les pneus sont présents sur la grille ! Antonelli, Hadjar, Lawson, Bearman, Gasly, Hamilton, Sainz et Bortoleto ont opté pour des pneus tendres. Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Hülkenberg, Albon et Colapinto s’élancent en gommes mediums, tandis qu’Alonso, Stroll, Tsunoda, Verstappen et Ocon auront des durs.

17h59 : La météo est très menaçante mais pour le moment, la pluie a cessé.

Départ : Très bon départ de Norris en tête, et Hadjar attaque Piastri derrière mais cède face à l’Australien.

Tour 1 : Lawson a dépassé Russell, et Hamilton a totalement raté son départ, il pointe au dernier rang ! Et Bortoleto est en tête-à-queue ! Le Brésilien est à l’arrêt, tandis que Hamilton semble avoir un problème puisque Verstappen et Ocon l’ont dépassé alors qu’ils partaient des stands.

Tour 2 : La voiture de sécurité est déployée ! Hamilton n’est pas rentré au stand mais son aileron est cassé.

Tour 3 : Le replay montre que Stroll a poussé Bortoleto hors piste, envoyant la Sauber dans le mur. Hamilton était dernier au départ après avoir été poussé par Sainz, mais c’est juste avant l’entrée des stands qu’il a cassé son aileron sur l’Alpine de Colapinto. C’est pour cela qu’il a fait un tour de plus. Il s’arrête, comme Tsunoda. Le Japonais repart en mediums, tandis que Hamilton a chaussé des durs et va pouvoir revenir à l’arrière du peloton.

Tour 4 : Norris est donc en tête devant Antonelli, Leclerc, Piastri et Hadjar. Lawson est sixième devant Russell et Bearman, puis Gasly et Alonso. Albon est 11e devant son équipier Sainz, puis Hülkenberg, Stroll et Colapinto. Verstappen a pris la 16e place devant Ocon, Tsunoda et Hamilton.

Tour 5 : Hamilton a des dégâts à son plancher, comme le confirme Ferrari. Et la course va reprendre !

Tour 6 : C’est reparti ! Leclerc attaque Antonelli et l’Italien se fait percuter par Piastri, qui tape également Leclerc ! La Mercedes est abîmée mais c’est surtout Leclerc qui est renvoyé en fond de classement ! Et Leclerc set arrêté en piste, la voiture de sécurité virtuelle est déployée.

Tour 7 : Verstappen a encore grappillé des places, il est 13e. Devant, Hadjar et Lawson sont quatrième et cinquième.

Tour 8 : Verstappen a dû passer par les stands à cause d’une crevaison lente ! Il repart dernier en pneus mediums, il est juste derrière Stroll qui est à 9 secondes de Hamilton.

Tour 9 : La course reprend ! Piastri est très proche de Norris mais n’attaque pas, tandis que Russell attaque et dépasse Lawson ! Alonso s’est fait passer par les Williams. Ocon est repassé par les stands et a chaussé des pneus mediums. Verstappen dépasse Stroll.

Tour 10 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’13"489, battu par Verstappen en 1’13"141, qui profite de la piste propre et de pneus neufs. L’écart en tête entre les deux McLaren est de 1"3, et Antonelli est à 1"4, certainement avec des dégâts sur sa voiture.

Tour 11 : Les commissaires semblent se diriger vers un incident de course pour l’incident du premier virage. Verstappen accélère en 1’13"049 et il revient à 2"5 de Hamilton, qu’il devrait rejoindre dans ce tour. En tête, l’écart est de 1"6.

Tour 12 : L’écart se stabilise entre les deux McLaren, et Antonelli est à 1"5. Russell se défait de Hadjar et pointe à deux secondes de son équipier. Les commissaires notent finalement l’incident du premier virage. Verstappen est revenu dans le sillage de Hamilton. Tsunoda écope de 10 secondes de pénalité pour avoir causé une collision.

Tour 13 : Bearman dépasse Lawson, tandis que Verstappen se défait de Hamilton. En tête, il y a maintenant deux secondes entre les McLaren.

Tour 14 : Verstappen grappille une place en dépassant Colapinto, il est 14e et pointe à 15 secondes de Norris. L’incident entre Stroll et Hamilton est noté par les commissaires, et Hamilton se plaint d’une voiture impossible à conduire : "Je vais me crasher". Il s’arrête pour chausser les mediums.

Tour 15 : Verstappen a passé Tsunoda, tandis qu’en tête, Norris a 2"7 d’avance sur Piastri. Antonelli est à 2 secondes de Piastri et il garde 2"5 d’avance sur Russell.

Tour 16 : L’écart frôle les 3 secondes entre les McLaren, et Verstappen a dépassé Hülkenberg.

Tour 17 : Piastri écope de 10 secondes de pénalité pour l’incident de la relance !

Tour 18 : Norris continue de creuser l’écart, il y a 3"4 avec Piastri. Antonelli est à 2"2, Russell à 2"9 et Hadjar à 4"4 de la Mercedes. Lawson et Gasly suivent. Verstappen a dépassé Alonso, et Bearman est au stand, ce qui propulse le Néerlandais en neuvième place. Bearman ressort 16e en pneus mediums, et Williams rate légèrement l’arrêt de Sainz qui ressort dernier.

Tour 19 : Norris atteint 3"9 d’avance sur Piastri. Hadjar et Gasly s’arrêtent et repartent 15e et 16e en mediums, derrière Bearman ! L’undercut fonctionne très bien ici ! Verstappen est maintenant septième derrière Albon.

Tour 20 : Norris dépasse les 4 secondes de marge sur Piastri. Lawson s’arrête et ressort 14e, mais se fait passer par Hadjar et Gasly. Sainz dépasse Hamilton qui est de loin le plus lent en piste.

Tour 21 : Norris a 4"4 d’avance sur Piastri, et Verstappen se défait d’Albon. Il est à 19 secondes de Norris et à 9 secondes de Russell devant lui. McLaren propose le Plan C à Piastri à cause de sa pénalité, alors que Norris s’est vu proposer le Plan B et le Plan D.

Tour 22 : Antonelli s’arrête, ce qui promeut Verstappen à la quatrième place et Russell à la troisième. L’Italien ressort 11e derrière Stroll et devant Bearman. Hadjar et Gasly ont dépassé Ocon.

Tour 23 : Norris a 4"9 d’avance sur Piastri, qui a 6"3 sur Russell. Verstappen reprend une demi-seconde au tour à Russell et revient à 8 secondes. Antonelli dépasse Stroll pour la dixième place.

Tour 24 : Cinq secondes séparent toujours les McLaren, et Verstappen revient toujours doucement mais régulièrement sur Russell. Antonelli dépasse Colapinto pour la neuvième place.

Tour 25 : Norris a 5"4 d’avance sur Piastri. Le Britannique réfléchit à sa stratégie et son ingénieur, Will Joseph, lui dit que les pneus durs sont compliqués. Tsunoda s’arrête et repart dernier en pneus mediums.

Tour 26 : Antonelli dépasse Alonso pour la septième place. Verstappen est revenu à 6"9 de Russell et continue à remonter à raison d’une demi-seconde au tour.

Tour 27 : Bearman se défait de Colapinto, tandis que Gasly dépasse Hadjar, mais le pilote Racing Bulls réplique. L’arrêt de Tsunoda n’a pas été bien fait et sa pénalité n’est pas comptée comme purgée.

Tour 28 : Norris a 5"8 d’avance sur Piastri, et Russell est à 7"5 de l’Australien, qui devrait pouvoir ressortir en troisième ou quatrième place malgré sa pénalité. Verstappen est à 5"9 de Russell.

Tour 29 : Norris accélère et dépasse les 6 secondes d’avance, tandis que Russell et Verstappen se neutralisent dans ce tour là. Antonelli se défait de Hülkenberg. Hamilton écope de 5 secondes pour la collision avec Colapinto. Alonso s’arrête et ressort 17e en pneus mediums, entre Hamilton et Tsunoda.

Tour 30 : Antonelli se défait d’Albon pour la cinquième place, il est à 7"3 de Verstappen, qui ne remonte plus sur Russell. Colapinto et Stroll s’arrêtent au stand et repartent devant Tsunoda, en 16e et 17e places.

Tour 31 : Norris s’arrête au stand pour chausser des pneus tendres ! Le Britannique veut surement profiter de la pénalité de Piastri pour faire deux arrêts. L’arrêt était de 2"2 et il ressort en quatrième place derrière Verstappen.

Tour 32 : Piastri a 8 secondes d’avance sur Russell, qui garde Verstappen à 5"5. Norris revient à une seconde de la Red Bull du Néerlandais.

Tour 33 : Norris attaque Verstappen et dépasse pour la troisième place. Hamilton est rentré de nouveau au stand et ressort dernier à un tour du leader. Il en est déjà à 3 arrêts.

Tour 34 : Hülkenberg se défait d’Albon pour la sixième place, mais les deux hommes ne ses sont pas encore arrêtés. Norris a déjà creusé l’écart de 3 secondes sur Verstappen et il revient sur Russell, qui s’arrête !

Tour 35 : Verstappen s’arrête également. Russell chausse les softs et ressort septième. Verstappen repart 12e derrière le groupe de Hadjar, Gasly, Lawson et Sainz, et a des mediums vu qu’il a déjà utilisé deux composés différents.

Tour 36 : Piastri a 10"4 d’avance sur Norris, qui revient à raison d’une seconde au tour. Antonelli est à 6"5 et Hülkenberg à 9"2 de l’Italien. Bearman est à l’attaque sur l’Allemand, et Russell aussi car Albon rentre au stand. Le Thaïlandais repart 16e en pneus tendres.

Tour 37 : Hülkenberg s’arrête depuis la quatrième place, tandis que Verstappen en profite pour dépasser Lawson après s’être défait de Sainz. Hülkenberg repart 14e en pneus tendres.

Tour 38 : Piastri et Norris sont séparés par 7"6, et Antonelli revient aussi sur le leader à 7 secondes de Norris. Verstappen s’est défait de Gasly et Hadjar s’arrête, ce qui permet au Néerlandais de pointer sixième.

Tour 39 : Piastri s’arrête à son tour et purge ses dix secondes de pénalité, il ressort septième derrière Verstappen et Gasly, et en pneus tendres ! Hamilton rentre abandonner et c’est un double abandon pour Ferrari ! Le Britannique attendait de purger une possible pénalité, ce qui a été fait, pour qu’elle ne soit pas transférée sur la grille de la prochaine course, à Las Vegas.

Tour 40 : Norris a 7"5 d’avance sur Antonelli et 15 secondes sur Russell. Bearman est quatrième à 3"5 de son compatriote mais avec des mediums qui ont plus de 20 tours. Verstappen est à 3 secondes de Bearman. Gasly s’arrête et repart 15e en mediums.

Tour 41 : Piastri dépasse Lawson et se retrouve derrière Verstappen, qui remonte sur Bearman.

Tour 42 : Norris a toujours 7"6 d’avance sur Antonelli, et Russell est le plus rapide en piste avec Verstappen et Piastri, il remonte fort. Verstappen est à 1"5 de Bearman, et Piastri tient à 5 secondes de Verstappen.

Tour 43 : Bearman s’arrête également, ce qui permet à Verstappen et Piastri de remonter en quatrième et cinquième place. Le pilote Haas ressort en 11e place.

Tour 44 : Norris a 7"6 d’avance sur Antonelli, 12"5 de marge sur Russell, et 18 secondes sur Verstappen. Piastri est à 22"1, et donc remonté à 4"1 de Verstappen.

Tour 45 : Verstappen continue de remonter sur Russell, à raison d’une demi-seconde au tour. Et Piastri est à 3"7 de la Red Bull.

Tour 46 : Piastri espère remonter sur Verstappen et lui faire l’undercut... si toutefois le Néerlandais repasse par les stands ! Colapinto signe le meilleur tour en course en 1’12"816 avec ses mediums neufs.

Tour 47 : Norris a 8"2 d’avance sur Antonelli, et Russell revient à 4 secondes de son équipier. Verstappen est à 3"8 et Piastri à 3"4 du Néerlandais.

Tour 48 : Antonelli s’arrête au stand et ressort sixième en pneus mediums. Ocon fait son deuxième arrêt et repart 14e devant Alonso qui s’est arrêté. Tsunoda repasse aussi par son box et va devoir refaire sa pénalité.

Tour 49 : Russell s’arrête à son tour ! Le Britannique ne fait pas l’undercut sur son équipier qui avait une nette avance, et il ressort sixième derrière l’Italien. Verstappen est deuxième à 15"3 de Norris et Piastri troisième à 3"2. Bearman prend la septième place à Hülkenberg.

Tour 50 : Antonelli a dépassé Lawson pour la quatrième place, et Russell revient sur le Néo-Zélandais aussi. Tsunoda est ressorti à 19 secondes de Colapinto, qui est 16e devant lui, après sa deuxième pénalité. Et le Japonais signe le meilleur tour en course en 1’12"774.

Tour 51 : Norris rentre au stand ! Il ressort troisième derrière Piastri avec des pneus mediums, tandis que Russell a dépassé Lawson. Et la pénalité de Tsunoda a encore été mal servie ! Il va écoper d’une nouvelle sanction.

Tour 52 : Verstappen est en tête avec 3"7 d’avance sur Piastri, qui s’arrête ! Norris prend la deuxième place à 7"9 du Néerlandais. Antonelli est troisième devant Russell et Lawson. Piastri ressort septième derrière Bearman. Hadjar remonte dans les points.

Tour 53 : Norris est légèrement plus rapide que Verstappen, et Antonelli est plus rapide que les deux hommes, tout comme Russell. Piastri est déjà dans le sillage de Bearman et va l’attaquer.

Tour 54 : Norris reprend une demi-seconde à Verstappen, tandis que Piastri repasse devant Bearman et pointe à 3 secondes de Lawson.

Tour 55 : Verstappen s’arrête à son tour, au moment où Piastri signe le meilleur tour en 1’12"742. Le Néerlandais repart quatrième en pneus tendres derrière les Mercedes, et devant Lawson. Piastri est à 2 secondes de Verstappen mais ce dernier a évité l’undercut.

Tour 56 : Piastri se défait de Lawson mais mointe déjà à 3"5 du Néerlandais, qui va être à l’attaque. Il est à 5"4 de Russell.

Tour 57 : Norris a 5"5 d’avance sur Antonelli, et Russell est à 2"3 de son équipier. Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’12"447, il reprend unes econde à Russell et trois dixièmes à Piastri. Bearman est sixième après s’être défait de Lawson, qui paie ses mediums vieux de 37 tours. Hülkenberg suit devant Hadjar et Gasly. Sainz est 11e devant Ocon, Alonso, Colapinto, Albon, Stroll et Tsunoda.

Tour 58 : Norris a 5"9 d’avance sur Antonelli, et Russell est toujours à 2"5, mais il voit Verstappen revenir à 3 secondes. Piastri est à 4"1 du Néerlandais.

Tour 59 : Russell s’inquiète : "Si je dois gérer les freins, je perds beaucoup de temps !" Et Verstappen est à 2"3 du Britannique.

Tour 60 : Norris a 6"1 d’avance sur Norris. Antonelli a 2"5 d’avance sur Russell et Verstappen est à 1"7. "La deuxième place est en vue Max, si tu peux contrôler la dégradation", lui dit son ingénieur Gianpiero Lambiase. Albon signe le meilleur tour en 1’12"400.

Tour 61 : Norris a 6"5 d’avance sur Antonelli, qui dit se battre avec une surchauffe des pneus. Il a toujours 2"3 d’avance sur Russell, et Verstappen est à 1"2 mais reprend un peu moins de temps aux deux pensionnaires de Brackley.

Tour 62 : L’avance de Norris atteint les 7 secondes, alors que Verstappen remonte à une demi-seconde de Russell et va l’attaquer.

Tour 63 : Verstappen attaque Russell et lui prend la troisième place ! Il est à 2"2 d’Antonelli, à qui il reprend six dixièmes au tour.

Tour 64 : Antonelli est à 7"3 de Norris, et Verstappen est à 2"3 après que leurs chronos étaient très proches sur ce tour.

Tour 65 : Verstappen est à 2 secondes et il a déjà pris 2 secondes sur Russell. Piastri est à 1"6 du Britannique et lui reprend près d’une seconde au tour.

Tour 66 : Norris a maintenant 8 secondes d’avance sur Antonelli, et Verstappen est à 1"4 de l’Italien. Russell voit Piastri revenir à 1"2.

Tour 67 : Norris a 8"8 d’avance, et Verstappen est à 1"2, avec la deuxième place en vue. Piastri est lui aussi à 1"2 de Russell mais leurs chronos sont quasiment égaux. Derrière, Hülkenberg est à l’attaque sur Lawson. Ocon dépasse Sainz pour la 11e place. Sainz se fait aussi passer par Albon.

Tour 68 : Norris creuse encore l’écart avec 9"3, et Verstappen est à une demi-seconde de la Mercedes ! Piastri n’est pas encore dans la zone de DRS de l’autre Mercedes de Russell.

Tour 69 : Verstappen est dans le sillage d’Antonelli mais ne parvient pas à attaquer à ce tour dans les zones DRS, alors qu’il reste trois tours. Piastri est à 6 dixièmes de Russell.

Tour 70 : Verstappen est plus proche d’Antonelli qu’au tour précédent alors qu’on entre dans l’avant-dernier tour, mais il ne parvient pas à l’attaquer. Hadjar attaque Hülkenberg mais l’Allemand résiste. Et Hadjar prend la huitième place, tandis qu’Albon dépasse Ocon.

Dernier tour : Norris frôle les 10 secondes d’avance, et Verstappen ne parvient pas à se rapprocher assez d’Antonelli après une glissade au début de la ligne droite de remontée. Piastri ne parvient pas non plus à attaquer Russell. Hadjar dépasse Lawson mais le Néo-Zélandais repasse son équipier.

Arrivée : Norris s’impose avec 10 secondes d’avance sur Antonelli, qui garde la deuxième place pour 3 dixièmes devant Verstappen et signe son meilleur résultat en carrière ! On peut saluer la très belle remontée de Verstappen qui était parti des stands en 19e place.

Russell est quatrième devant Piastri, qui n’a pas réussi à dépasser la Mercedes. Bearman enchaîne une quatrième arrivée consécutive dans les points avec la sixième place, et Lawson résiste à Hadjar ! Hülkenberg est neuvième et Gasly arrache un point, comme hier lors du Sprint.

Albon est 11e devant Ocon et Sainz, puis Alonso, Colapinto, Stroll et Tsunoda, tandis que les Ferrari et Bortoleto ont abandonné.

Au championnat, Norris a maintenant 24 points d’avance sur Piastri, tandis que Verstappen est repoussé à 49 points du leader du classement. Il reste 83 points à marquer en trois courses dont un Sprint à venir, ce sera difficile pour Verstappen et McLaren a donc fait un très grand pas vers le titre pour l’un de ses deux pilotes malgré la superbe remontée du pilote Red Bull Racing.