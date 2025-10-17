Officiel : Apple s’offre les droits de diffusion de la F1 aux États-Unis

Le géant de la tech Apple a bien acheté les droits de diffusion en direct de la Formule 1 aux États-Unis.

Comme nous vous le rapportions il y a plusieurs semaines déjà, Apple, qui a participé à la production et au financement du film sur la F1, lorgnait sur la reprise du contrat de diffusion aux USA.

La Formula One Management a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord exclusif de cinq ans en vertu duquel la série sera diffusée sur Apple TV et promue sur d’autres chaînes Apple. Avec ce nouvel accord, les fans de F1 aux États-Unis ne pourront regarder F1 TV Premium qu’en s’abonnant à Apple.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a qualifié cette annonce de "début d’un partenariat incroyablement passionnant."

"Nous partageons la même vision : faire découvrir ce sport extraordinaire à nos fans aux États-Unis et attirer de nouveaux fans grâce à des retransmissions en direct, des contenus attrayants et une approche tout au long de l’année pour les fidéliser."

Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, a déclaré que le diffuseur offrirait "une couverture premium et innovante, axée sur les fans, à nos clients d’une manière que seul Apple peut offrir".

La F1 a donc collaboré avec Apple sur le film officiel de la Formule 1, sorti en salles au début de l’année. Le film, qui met en vedette Brad Pitt, sera disponible sur leur plateforme de streaming vidéo en décembre. La F1 affirme avoir généré près de 630 millions de dollars de revenus à ce jour.

Cet accord marque le premier changement de diffuseur de la F1 aux États-Unis depuis que l’actuel détenteur des droits, ESPN, a remplacé NBC en 2018. L’offre de Tim Cook et ses équipes serait de 140 millions de dollars, soit le double de ce que payait ESPN.