La FIA veut un départ propre au Mexique et fixe des consignes pour le premier tour

La FIA a décidé de renforcer sa vigilance concernant les limites de piste à l’occasion de la course du Grand Prix de Mexico. Après les nombreuses controverses survenues lors de l’édition précédente, notamment au départ, les commissaires sportifs ont adressé un avertissement spécifique aux pilotes concernant les enchaînements des virages 1 à 3 et 4 à 6.

L’objectif est d’empêcher les concurrents de tirer un avantage durable d’un passage hors piste, tout en évitant que ceux qui cherchent à respecter le tracé ne soient pénalisés. Des consignes précises ont ainsi été communiquées avant la course de ce dimanche, avec des échéances clairement définies pour restituer les positions éventuellement gagnées ou conservées irrégulièrement.

Les premiers virages de l’Autódromo Hermanos Rodríguez seront donc particulièrement surveillés par les commissaires sportifs lors du départ.

L’an dernier, plusieurs pilotes avaient emprunté les dégagements situés entre les virages 1 et 3 au moment du départ, afin d’éviter les incidents ou de négocier un premier enchaînement particulièrement disputé.

Certains avaient ensuite rendu les positions gagnées en quittant la piste, mais des désaccords avaient persisté pendant la course concernant l’ordre exact dans lequel les concurrents auraient dû se retrouver.

La zone de dégagement située à l’extérieur du virage 4 avait également provoqué des discussions, comme cela avait déjà été le cas lors de précédentes éditions du Grand Prix.

Pour éviter de nouvelles controverses, les commissaires ont donc choisi de préciser leur interprétation des règles applicables à ces portions du circuit.

La principale nouveauté concerne la manière dont les commissaires apprécieront les situations de lutte entre pilotes pendant les phases où le peloton est particulièrement regroupé.

Les consignes s’appliqueront au premier tour de course, mais également au premier tour suivant chaque reprise de la compétition.

Dans les enchaînements des virages 1 à 3 et 4 à 6, tous les pilotes seront considérés par défaut comme étant simultanément en position d’attaque et de défense.

Cette précision est importante, car les règles encadrant les dépassements et les limites de piste tiennent notamment compte de la position relative des monoplaces et de la nature de leur duel.

En adoptant cette interprétation commune pour les premiers tours, les commissaires entendent limiter les contestations concernant les avantages obtenus en quittant le tracé.

"Pour cette épreuve, lors du premier tour et du premier tour suivant toute reprise de la course, dans les virages 1 à 3 et les virages 4 à 6, toutes les voitures seront, par défaut, considérées comme étant à la fois en position d’attaque et de défense."

La FIA a également précisé les conséquences d’un passage hors piste permettant à un pilote de conserver sa position face à des adversaires situés immédiatement derrière lui.

Même si un concurrent ne gagne pas directement une place en empruntant un dégagement, il pourra être considéré comme ayant obtenu un avantage durable s’il conserve une position qu’il aurait pu perdre en restant sur le circuit.

Les commissaires apprécieront chaque situation en fonction de la proximité des voitures concernées.

Deux points de référence ont été fixés pour permettre aux pilotes de restituer leur position et d’éviter qu’un avantage soit considéré comme durable.

Un pilote ayant quitté la piste dans l’enchaînement des virages 1 à 3 devra rendre la position concernée au plus tard au virage 4.

Pour une sortie de piste dans les virages 4 à 6, cette restitution devra intervenir au plus tard au virage 12.

"Conformément aux directives existantes, toute voiture quittant la piste dans ces zones et conservant sa position devant une ou plusieurs voitures se trouvant à proximité immédiate derrière elle, selon l’appréciation des commissaires, pourra être considérée comme ayant obtenu un avantage durable, à moins que cette position ne soit restituée avant le virage 4 [dans le cas d’une voiture ayant quitté la piste dans la zone des virages 1 à 3], ou avant le virage 12 [dans le cas d’une voiture ayant quitté la piste dans la zone des virages 4 à 6]."

Cette clarification doit également permettre aux équipes de disposer de repères précis lorsqu’elles demandent à leurs pilotes de rendre une place.

L’enjeu est particulièrement important à Mexico, où le long freinage précédant le premier virage peut provoquer d’importants regroupements au départ.

Les pilotes peuvent alors se retrouver à plusieurs de front, avec un risque élevé de voir certaines monoplaces emprunter les dégagements pour éviter un contact.

La FIA souhaite éviter que ces situations ne débouchent sur de longues discussions radio concernant l’ordre à rétablir, comme cela avait été observé l’année précédente.

Les commissaires conservent néanmoins leur pouvoir d’appréciation, notamment pour déterminer si les voitures concernées étaient suffisamment proches et si un avantage durable a effectivement été obtenu.