Avant le Grand Prix de Las Vegas, Oscar Piastri s’attendait à un Grand Prix difficile, en raison de la faible vitesse de pointe de sa McLaren F1… Et c’était même encore avant de savoir qu’il partirait 17e, en raison d’une pénalité moteur. Personne ne s’attendait donc à ce que l’Australien finisse sur le podium, et c’est pourtant ce qu’il a réussi à faire au terme d’une superbe remontée.

Ce podium est d’autant plus surprenant pour Oscar Piastri que cela faisait depuis le printemps (et le Grand Prix à Miami) qu’il n’était plus monté sur la boîte ! Une éternité, qui met fin à un vrai passage à vide pour l’Australien…

« C’était fou » a résumé Oscar Piastri dans le paddock de Las Vegas.

Oscar Piastri a d’autant plus de mérite qu’il a fait partie des pilotes ayant pâti des doubles arrêts aux stands, lors de l’entrée en piste de la voiture de sécurité.

« Comme l’a dit Lando, il s’agissait surtout de jouer ses cartes au bon moment. De là où je partais, nous étions très rapides dans les virages, ce qui permettait de rester très proche à l’aspiration, c’était une bonne chose. Le timing de la voiture de sécurité a été un peu malheureux car nous avons dû faire un double arrêt aux stands, j’ai donc reculé à nouveau et j’ai dû remonter. Mais en partant d’aussi loin, j’ai compris assez tôt que la course allait être chaotique et qu’il y aurait beaucoup d’opportunités tout au long de l’épreuve. Je suis très heureux que nous ayons pris les bonnes décisions au bon moment pour finir sur le podium. »

Piastri n’avait jamais semblé aussi à l’aise dans la McLaren F1 de l’année ! Peut-il confirmer ?

« Non, je ne pense pas. Les dernières courses ont été faites de hauts et de bas. Les hauts étaient revenus au niveau où ils doivent être, et les bas évidemment pas. J’étais un peu plus à l’aise, mais pas nécessairement tout le temps. Nous continuons d’y travailler. Certaines choses seront, je l’espère, meilleures l’an prochain, nous verrons. Ce résultat n’est pas nécessairement dû au fait que je me sentais plus à l’aise. »

Ce Grand Prix a été très spectaculaire, avec notamment 35 changements de leader et plus de 350 dépassements ; mais son spectacle a été jugé aussi trop artificiel, notamment par Max Verstappen et Lando Norris. Oscar Piastri partage-t-il ce sentiment ? Le spectacle sera-t-il moins artificiel l’an prochain avec la réduction de la part de l’électrique dans la puissance délivrée ?

« Je ne pense pas que cela changera grand-chose. L’aspiration a probablement été le facteur le plus important dans cette course, ce qui ne va évidemment pas changer au cours des prochaines années. Je ne m’attends donc pas à ce que la course soit très différente l’an prochain. Le déploiement d’énergie sera probablement un peu plus similaire pour tout le monde, mais l’effet d’aspiration a été plus déterminant que le déploiement. »

« C’était une course bizarre, avec un peloton énorme et une aspiration très importante. Notre rythme général était plutôt bon. Nous manquons évidemment un peu de vitesse en ligne droite, mais nous compensons dans les virages. C’était un peu étrange en termes de dépassements et d’endroits où l’on dépassait, ce n’était pas normal, c’est la seule façon de le décrire. Il y avait pas mal de stratégie liée aux boutons utilisés, à savoir où dépenser son énergie et où l’économiser. Nous avons fait du très bon travail à ce niveau. »

Ce Grand Prix de Las Vegas était une sorte de rédemption pour McLaren F1, après la double disqualification de l’an dernier, pour raisons techniques…

Ce qui fait sourire Oscar Piastri : « Je ne sais pas si nous avons déjà passé les vérifications techniques, j’espère que oui. La voiture talonnait un peu plus qu’en qualifications. Non, c’est bien, et dans le contexte du championnat, c’est exactement ce dont nous avions besoin. J’en suis très heureux, mais je ne vais pas figer mes commentaires tant que nous n’avons pas officiellement passé les vérifications techniques. »

Ce premier podium depuis Miami redonne du baume au cœur à Oscar Piastri : avait-il absolument besoin d’ailleurs de ce podium pour regagner en confiance, après avoir été mis totalement sous l’éteignoir par Lando Norris ?

« Nous savons ce que nous faisons, nous n’avons pas besoin qu’on nous le dise. Pour l’équipe, c’est un excellent résultat. Nous nous sommes rapprochés à certains moments, mais nous savions tous les deux très clairement quel était l’objectif : marquer autant de points que possible pour l’équipe. Nous ne nous sommes absolument pas battus trop durement, nous avons couru intelligemment l’un contre l’autre pour assurer le résultat. »