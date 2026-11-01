Officiel : Lawson perd le bénéfice de sa Q3 avec une pénalité très lourde au Mexique

Liam Lawson a signé le huitième temps des qualifications au Grand Prix du Mexique, et il était prévu qu’il s’élance neuvième après avoir écopé d’une pénalité pour un accrochage en essais libres avec Max Verstappen. Mais ce ne sera pas le cas, puisque sa belle performance de la Q3 est malheureusement gâchée par la plus forte des sanctions, après que Racing Bulls a commis une infraction technique.

L’équipe a elle-même révélé après la qualification qu’elle n’avait pas respecté les limites de puissance du MGU-K, et la FIA s’est emparée du dossier. Malgré la bonne volonté de la structure de Faenza face aux commissaires, une infraction technique est toujours sanctionnée de la même façon, et Lawson est disqualifié.

Les commissaires ont confirmé que l’absence d’avantage de performance et la bonne volonté du team ne sont pas suffisantes pour ne pas appliquer la pénalité classique qui tombe quand une infraction technique a lieu.

"Les preuves présentées, qui ont été acceptées par toutes les parties présentes, ont montré qu’après la ligne de contrôle à la fin de son tour le plus rapide en Q2, le pilote n’a pas relâché l’accélérateur immédiatement."

"Cela a eu pour conséquence que le taux de réduction du déploiement du MGUK requis pour atteindre la ’réduction par palier’ réglementaire n’a pas été atteint. L’équipe a fait valoir que cela n’avait procuré aucun avantage en termes de performance."

"Mais il est clair que le non-respect du Règlement Technique n’est pas excusé si aucun avantage en termes de performance n’est obtenu. En outre, ce règlement exige qu’une voiture doive s’y conformer à tout moment lors d’un événement."

"Les commissaires sportifs soulignent en particulier que l’équipe a elle-même divulgué l’infraction, mais il existe une multitude de précédents qui obligent, malgré toutes les circonstances atténuantes, à imposer une pénalité de disqualification lorsqu’une voiture ne se conforme pas au Règlement Technique."

Compte tenu de son très bon rythme, la FIA a immédiatement publié un document confirmant que le Néo-Zélandais aurait le droit de prendre le départ malgré son absence de résultat en qualifications, puisqu’il est officiellement éliminé du résultat de la séance.

La grille de départ actualisée