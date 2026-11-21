La Formule 1 n’attendra finalement pas 2031 pour tourner la page de ses groupes propulseurs hybrides introduits en 2026. Alors qu’un accord unanime vient d’être trouvé pour adopter une nouvelle réglementation reposant sur des moteurs V8 dès 2030, Stefano Domenicali a expliqué les raisons de ce changement de cap particulièrement rapide. Le PDG de la F1 révèle notamment que les règles actuelles, avec une répartition de la puissance à parts égales entre thermique et électrique, avaient été dictées par une nécessité de survie économique au lendemain de la pandémie de Covid-19. Une contrainte qui, selon lui, n’existe plus aujourd’hui.

La Formule 1 s’apprête à engager une nouvelle révolution technique alors même que sa précédente transformation réglementaire n’a pas encore achevé sa première saison. Cette semaine, la F1 et la FIA ont annoncé qu’un accord unanime avait été trouvé pour introduire une nouvelle génération de moteurs V8 à partir de 2030, avançant ainsi d’un an le calendrier initialement envisagé.

Cette décision marque un changement de direction majeur par rapport aux groupes propulseurs turbo hybrides introduits cette saison, dont la puissance est répartie à parts égales entre le moteur thermique et la partie électrique.

Ces nouvelles règles ont suscité de nombreuses critiques, notamment en raison de la gestion de l’énergie qu’elles imposent aux pilotes et des situations dans lesquelles les monoplaces se retrouvent limitées par leur réserve électrique.

Stefano Domenicali a pourtant régulièrement défendu cette réglementation, malgré les réactions contrastées qu’elle provoque auprès des passionnés.

Interrogé à Las Vegas, le PDG de la Formule 1 a expliqué pourquoi le championnat avait finalement décidé d’accélérer son retour vers une architecture moteur plus traditionnelle, avec des V8 annoncés comme moins coûteux, plus légers et davantage susceptibles de séduire le public.

Pour comprendre cette décision, il faut selon lui revenir aux circonstances très particulières dans lesquelles les règles de 2026 avaient été élaborées.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Stefano Domenicali assure que la réglementation actuelle ne correspondait pas à une orientation technique que la Formule 1 cherchait elle-même à imposer.

Elle résultait plutôt d’un compromis devenu indispensable à une époque où l’avenir du championnat et l’engagement des constructeurs automobiles étaient beaucoup moins assurés.

Au moment des discussions, dans le contexte de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19, l’industrie automobile s’orientait massivement vers l’électrification.

Les constructeurs souhaitaient que la Formule 1 accompagne cette évolution technologique, avec une place toujours plus importante accordée à la propulsion électrique.

Mais les dirigeants du championnat ne voulaient pas basculer vers une discipline entièrement électrique.

Le compromis finalement retenu a donc été une répartition de la puissance à 50% entre le moteur thermique et la partie électrique.

Pour Domenicali, cette solution était avant tout indispensable afin de conserver suffisamment de motoristes engagés dans le championnat.

"Il était nécessaire de faire ce que nous faisons actuellement, parce que sinon nous n’aurions pas eu de voitures. C’est aussi simple que cela."

"C’est donc pour cela que c’est un exercice beaucoup plus compliqué à gérer. Mais c’est aussi ce qui en fait la beauté, parce que cela nous donne la possibilité de nous réinventer, d’essayer de créer une nouvelle histoire et de susciter un nouvel intérêt."

Quand Ferrari et Mercedes risquaient de devoir motoriser toute la grille

La situation était particulièrement délicate à la fin de l’année 2020 et au début de 2021.

À cette période, Red Bull n’avait pas encore définitivement arrêté ses projets concernant ses futurs moteurs, Renault réfléchissait à la suite de son engagement et Audi n’avait pas encore confirmé son arrivée en Formule 1.

Dans le scénario le plus défavorable, Ferrari et Mercedes auraient pu se retrouver dans l’obligation de fournir des groupes propulseurs à l’ensemble des écuries du championnat. Une perspective qui aurait placé la Formule 1 dans une situation extrêmement fragile, d’autant que les deux constructeurs n’auraient pas nécessairement accepté d’assumer une telle responsabilité.

La F1 et la FIA devaient donc impérativement élaborer une réglementation suffisamment attractive pour convaincre les motoristes de poursuivre leur engagement, tout en favorisant l’arrivée de nouveaux acteurs.

L’adhésion d’Audi au projet représentait notamment un enjeu majeur. C’est dans ce contexte que le choix d’une motorisation hybride accordant une place beaucoup plus importante à l’électrique s’était imposé, malgré les complications techniques qu’il impliquait.

Domenicali considère aujourd’hui que la situation a profondément évolué. La Formule 1 n’est plus confrontée à la même nécessité de répondre aux exigences des constructeurs automobiles pour garantir sa survie. Elle peut donc désormais privilégier davantage les intérêts sportifs, économiques et commerciaux du championnat.

Interrogé sur les raisons de cet abandon aussi rapide de la réglementation actuelle, Stefano Domenicali a insisté sur la nécessité de conserver une Formule 1 attractive et pertinente pour l’avenir.

"C’est très simple. Parce que nous voulons rester pertinents à l’avenir."

"Je crois vraiment que la raison pour laquelle nous changeons, c’est qu’il est nécessaire de rester attractifs et pertinents sur le plan technologique."

"À l’époque, lorsque les décisions concernant la réglementation ont été prises avec la FIA et les constructeurs, l’industrie automobile voulait passer à l’électrique, et nous ne voulions pas devenir entièrement électriques. Point final."

"Alors quel était le compromis ? Passer à l’hybride. Donc du 50-50, peu importe la manière dont on le présente. Et nous savions que c’était une nécessité pour survivre à ce moment-là."

Domenicali ne considère donc pas le passage aux V8 en 2030 comme un aveu d’échec de la réglementation actuelle, mais comme une évolution rendue possible par un contexte désormais différent.

Le dirigeant italien souligne également que cette réflexion ne s’est pas limitée aux instances dirigeantes.

"Et puis, nous ne sommes pas stupides. Nous avons donc eu des discussions avec beaucoup de monde : les pilotes, les équipes, les constructeurs. Et cette évolution est naturelle."

Pourquoi la F1 refuse d’attendre 2031

La décision d’introduire les V8 dès 2030 constitue également une accélération notable du calendrier.

Lorsque les règles actuelles avaient été négociées entre les constructeurs et les différentes parties prenantes du championnat, l’horizon 2031 avait été retenu pour la génération suivante de groupes propulseurs.

Mais l’accord annoncé permet désormais d’avancer cette échéance d’un an. Ce choix intervient alors que la Formule 1 a régulièrement été critiquée par le passé pour sa tendance à modifier ses règlements avant même que les équipes aient eu suffisamment de temps pour les maîtriser pleinement.

Domenicali reconnaît implicitement cette question, mais estime que le risque serait encore plus important si la discipline refusait d’évoluer.

"Je reviens toujours à une chose : un sport qui ne change pas perd des opportunités."

Pour le dirigeant italien, le maintien prolongé d’une réglementation ne constitue pas nécessairement un gage de stabilité ou d’attractivité.

"C’est l’inverse. Ce qui constitue un obstacle, c’est un sport qui ne comprend pas la nécessité de changer."

"Je veux dire qu’il faut être attractif et comprendre dans quelle direction évolue le grand public."