Sainz a ’saisi sa chance’ d’aller en Q2, Albon n’est pas mécontent

Williams F1 a placé une de ses voitures en Q2 au Grand Prix du Mexique, et c’est à peu près le seul objectif que pouvait se fixer sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, où les caractéristiques du circuit mettent à mal les performances de la FW48. Carlos Sainz a signé le 16e temps de la séance, et il admet qu’il était difficile de faire mieux ce samedi en qualifications.

Le pilote espagnol a expliqué en quoi l’objectif ne pouvait pas être plus élevé, puisque l’équipe n’avait pas de performance à débloquer. Et selon lui, il y a encore des problèmes à régler, ce qui empêchera certainement l’équipe de remonter vers le top 10.

"Nous avons eu l’opportunité de hisser la voiture en Q2. Nous avons tiré le meilleur parti de ce dont nous disposions et avons su saisir notre chance, nous pouvons donc en être satisfaits" a expliqué Sainz après la qualif.

"Cela dit, je ne me suis pas senti aussi à l’aise qu’en essais libres et j’ai dû davantage batailler avec la voiture, plus que d’habitude. Nous avons rencontré des problèmes d’équilibre et, avec les ajustements apportés aux réglages, nous avons peut-être un peu trop corrigé le tir."

"En course, nous aurons des voitures plus rapides devant et derrière nous. Il sera donc très difficile d’entrer dans les points, mais nous ferons tout notre possible pour offrir un beau spectacle à ces fans fantastiques !"

Alex Albon s’est qualifié 17e juste derrière son équipier et a manqué de peu le passage en Q2 à la place de Sainz, mais il assure avoir fait une de ses meilleures performances de l’année, ce qui est un peu frustrant pour le Thaïlandais.

"C’était un bon tour, peut-être même mon meilleur de l’année, donc j’en suis très content. À l’entame du premier virage, j’ai rencontré un problème de déploiement d’énergie, conséquence du trafic dans le troisième secteur" note Albon.

"Cela nous a coûté environ six dixièmes. J’ai tenté de rattraper ce retard sur le reste du tour, mais, malheureusement, je pense que c’est ce qui a fait la différence pour accéder à la Q2."

"Notre rythme de course devrait être compétitif face aux Aston Martin, mais, soyons réalistes, nous accusons un certain retard sur les Alpine. Quoi qu’il en soit, nous allons essayer de prendre du plaisir en piste, avec pour objectif principal d’extraire tout le potentiel de notre voiture."