Les pilotes de Formule 1 vont retrouver les voitures LEGO à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, après une expérience cette année qui avait donné lieu à quelques scènes amusantes à Silverstone. Valtteri Bottas espère notamment faire mieux que sa troisième place, même s’il reconnaît avoir coupé plusieurs virages lors de sa précédente participation. Lando Norris s’interroge sur le déroulement de cette nouvelle animation, tandis que d’autres pilotes ont découvert leurs figurines LEGO personnalisées. Entre un Nico Hülkenberg à l’expression trop sévère et un Liam Lawson qui se compare à Goku, les réactions ont été particulièrement amusées.

La Formule 1 et LEGO poursuivent leur collaboration à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, où des voitures construites avec les célèbres briques doivent de nouveau entrer en action le jour de la course en guise de parade des pilotes.

Après une première expérience organisée à Silverstone, les pilotes ont été interrogés sur leurs souvenirs de cette animation et sur la stratégie qu’ils pourraient adopter pour cette nouvelle édition.

Mais les principaux intéressés ne semblent pas encore parfaitement informés du programme qui les attend, à commencer par Lance Stroll.

Le pilote Aston Martin a reconnu ne pas avoir préparé de plan particulier pour cette nouvelle apparition des voitures LEGO.

"Je ne sais pas. Je n’ai pas encore de plan. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Je vais y réfléchir cette nuit."

Bottas veut faire mieux qu’à Silverstone, même sans couper les virages

Valtteri Bottas s’est lui aussi montré surpris par la question, puisqu’il ne savait pas précisément quelle animation était prévue à Las Vegas.

Le pilote Cadillac a notamment cherché à savoir si les voitures utilisées seraient les mêmes que lors de la précédente course.

"En fait, je ne sais pas vraiment ce qui est prévu avec LEGO ici. Ce sont les mêmes voitures LEGO ?"

Une fois cette précision obtenue, le Finlandais s’est remémoré avec humour sa prestation à Silverstone.

"Bon, la meilleure course que j’ai faite cette année, c’était à Silverstone, la course LEGO. Je crois que j’ai terminé troisième."

Le journaliste lui a alors rappelé qu’il avait peut-être coupé quelques virages pour parvenir à ce résultat. Une remarque que Bottas n’a absolument pas cherché à contester.

"Quelques-uns. Donc nous allons essayer de faire mieux. Mais oui, quelques virages, et je vais essayer de faire mieux que ça."

Norris espère des LEGO plus rapides, mais pas trop

Lando Norris a lui aussi reconnu ne pas avoir particulièrement réfléchi à cette nouvelle animation.

Le pilote McLaren garde néanmoins un bon souvenir de la précédente expérience, même s’il pense que les voitures pourraient gagner un peu en vitesse. Il souligne toutefois qu’une augmentation excessive des performances pourrait rendre l’exercice plus dangereux.

"Je n’y ai pas du tout réfléchi, pour être franc, mais je crois que les pilotes ne vont pas réellement conduire les voitures cette fois. On va devoir stimuler notre pilote ! C’était très amusant la dernière fois. Ils pourraient les rendre un peu plus rapides, mais cela pourrait devenir un peu dangereux, mais j’ai hâte d’y être."

Le Britannique a ensuite répété qu’il ignorait encore les détails de ce qui était prévu.

"Je ne sais pas encore ce que nous allons faire, pour être honnête, je ne fais qu’une supposition."

Face à cette incertitude, le journaliste a plaisanté auprès de Bottas en suggérant que sa première victoire en LEGO devrait peut-être attendre.

Le Finlandais a répondu avec sa confiance habituelle : "Elle viendra."

Hülkenberg découvre une figurine LEGO plutôt intimidante

La conférence de presse a également été l’occasion d’évoquer une autre initiative de LEGO : la création de figurines personnalisées représentant les pilotes de Formule 1.

Interrogés sur leur alter ego miniature, plusieurs pilotes ont livré des réactions amusées, à commencer par Nico Hülkenberg.

"Oui, je veux dire, c’est quelque chose d’amusant, de léger, n’est-ce pas ? Ils proposent de nouvelles choses, ils sont créatifs, et oui, je trouve que j’ai l’air un peu méchant."

L’Allemand estime notamment que l’expression de son visage sur la figurine ne reflète pas nécessairement son attitude habituelle.

"J’ai l’air très sérieux et méchant, avec l’expression de mon visage sur la figurine, mais oui, c’est bien."

Carlos Sainz n’a pas pu donner un avis aussi détaillé, puisqu’il n’avait pas encore découvert sa propre représentation.

"Il faut que j’aille la regarder de près. Je ne l’ai pas encore vue en détail."

Lawson se compare à Goku à cause de ses cheveux

Liam Lawson a en revanche déjà pu observer sa figurine LEGO et un détail l’a particulièrement frappé : la couleur de ses cheveux.

Le Néo-Zélandais estime que sa chevelure a été représentée dans une teinte blonde beaucoup plus prononcée que dans la réalité. Une particularité qui lui rappelle immédiatement Goku, le célèbre personnage de Dragon Ball, notamment dans sa transformation en Super Saiyan.

"Je l’ai vue, mais mes cheveux sont vraiment super blonds. Enfin, pas... Ils sont très, très blonds. Je dirais que je ressemble à Goku, vous savez, comme le..."

Malgré cette ressemblance inattendue, Lawson apprécie l’idée de posséder une représentation miniature de lui-même.

"Mais sinon, franchement, c’est sympa de voir une petite figurine, presque comme un personnage de soi-même. La combinaison de course, je trouve que se voir avec la combinaison, c’est plutôt sympa."