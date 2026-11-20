Le retour des moteurs V8 en Formule 1 à partir de 2030 se précise considérablement. Réunis cette semaine pour discuter de l’avenir des groupes propulseurs, les représentants des équipes et les instances dirigeantes du championnat sont parvenus à un accord de principe, même si les derniers détails restent à finaliser. À Las Vegas, Zak Brown, Flavio Briatore et Dan Towriss ont confirmé leur soutien à cette orientation, qui doit permettre de retrouver des moteurs plus simples et plus bruyants, tout en réduisant l’importance de l’hybridation. Pour Cadillac, cette décision entraîne déjà une modification de son calendrier industriel.

La Formule 1 semble désormais se diriger vers un retour des moteurs V8 dès la saison 2030. Après plusieurs mois de discussions sur l’avenir des groupes propulseurs, un accord de principe a été trouvé entre les différentes parties, comme l’ont confirmé plusieurs dirigeants lors de la conférence de presse des équipes organisée en marge du Grand Prix de Las Vegas.

Zak Brown, directeur général de McLaren, a été le premier à confirmer cette avancée, tout en précisant que les discussions n’étaient pas encore totalement achevées.

L’Américain se montre particulièrement enthousiaste concernant l’orientation prise par le championnat et estime que les instances dirigeantes ont démontré leur capacité à prendre des décisions importantes pour l’avenir de la discipline.

"Il y a un accord de principe. Je pense que tout le monde est très, très enthousiaste. Je crois que maintenant, il s’agit surtout de régler les derniers détails et de finaliser les choses."

Brown a également profité de cette question pour saluer le travail effectué par la FIA, notamment à travers sa récente décision de recruter des commissaires sportifs professionnels à temps plein.

"Si vous regardez ce que la FIA a fait, elle a annoncé l’arrivée de commissaires à temps plein. Elle est donc très proactive, elle agit rapidement et elle fait ce qu’elle dit qu’elle va faire."

Il considère par ailleurs que le championnat traverse une période particulièrement favorable, tant sur le plan sportif que dans sa capacité à préparer son avenir.

"Je pense que notre sport ne s’est jamais aussi bien porté. Je trouve que la compétition est extraordinaire. Donc, vous savez, j’ai énormément confiance dans l’avenir de ce sport. Sa situation actuelle est excellente."

Brown attend avec impatience les prochaines évolutions techniques, mais souligne que les moteurs ne représentent qu’une partie des transformations engagées par la Formule 1.

"Je suis enthousiaste à l’idée de découvrir les nouveaux moteurs, les nouveaux groupes propulseurs, et je pense que tout le monde le sera. Mais je crois qu’il se passe également beaucoup d’autres choses pour continuer à faire évoluer notre sport. Donc, entre la FIA et la Formule 1, je pense qu’ils font un excellent travail."

Briatore veut retrouver le bruit et la simplicité des V8

Flavio Briatore a confirmé les propos de Zak Brown, tout en apportant une précision importante sur l’état d’avancement des discussions.

Le dirigeant d’Alpine indique que les différentes parties se sont entendues sur le principe d’un retour des V8 en 2030, mais que l’accord n’a pas encore été officiellement signé.

Pour l’Italien, cette évolution constitue une réponse nécessaire à la complexité des groupes propulseurs actuels.

"Comme Zak l’a dit, je suis entièrement d’accord. Nous avons essentiellement trouvé un accord. Il n’est pas signé, mais il semble que tout le monde soit d’accord pour les V8 en 2030, et j’en suis très heureux."

Briatore défend depuis longtemps une approche plus simple de la réglementation technique, considérant que la Formule 1 doit avant tout offrir un spectacle attractif aux supporters.

Il souhaite notamment retrouver une sonorité moteur plus marquée, tout en réduisant la complexité des systèmes hybrides.

"Je pense que c’est la bonne direction à prendre. Nous avons besoin d’un moteur qui fasse beaucoup de bruit, d’un moteur simple, et nous devons courir avec cela parce qu’au bout du compte, je crois que ce qu’il y a de mieux pour les spectateurs, pour tout le monde, c’est un moteur très simple, beaucoup de bruit, et basta."

Le dirigeant d’Alpine n’exclut toutefois pas le maintien d’une certaine forme d’électrification.

"Peut-être avec un peu de KERS ou quelque chose de ce genre, mais rien d’aussi important que ce que nous avons aujourd’hui."

Cadillac confirme son intention de lancer son V8 en 2030

L’accord de principe autour des V8 a également des conséquences directes sur les projets de Cadillac et de General Motors.

Dan Towriss, directeur général de Cadillac, a confirmé que le constructeur américain soutenait pleinement cette nouvelle orientation réglementaire.

Pour une équipe récemment arrivée en Formule 1 et qui prépare le développement de son propre groupe propulseur, disposer d’une direction technique clairement définie représente un avantage important.

"Oui, je pense que nous sommes vraiment heureux de voir l’ensemble du championnat se rassembler sous la direction de la FIA pour définir cette orientation vers un V8 en 2030. Nous en sommes extrêmement satisfaits."

Le dirigeant américain a également annoncé une échéance importante pour le programme moteur de General Motors.

Le nouveau centre de développement des groupes propulseurs de Cadillac, situé à Charlotte, en Caroline du Nord, ouvrira officiellement ses portes le 18 décembre.

Cette installation constituera une étape essentielle dans la volonté du constructeur de devenir une véritable écurie d’usine en Formule 1.

"Notre nouvelle usine de groupes propulseurs ouvrira le 18 décembre. Donc, en tant que nouveau constructeur arrivant dans ce sport, disposer de cette orientation est évidemment très utile. Nous sommes enthousiastes quant à la direction prise, et nos équipes travaillent d’arrache-pied pour se préparer."

La décision d’avancer à 2030 l’introduction de la prochaine génération de moteurs conduit Cadillac à revoir son calendrier initial.

General Motors prévoyait auparavant de faire débuter son propre groupe propulseur en 2029, en partant du principe que la réglementation actuelle resterait en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2030.

Mais si le retour des V8 se confirme pour 2030, développer un moteur répondant aux spécifications actuelles pour une seule saison représenterait un investissement considérable.

Cadillac privilégie donc désormais une prolongation de son partenariat avec Ferrari jusqu’à la fin de la saison 2029, avant d’introduire directement son propre V8 en 2030.

"Comme je l’ai dit, nous resterions clients de Ferrari jusqu’en 2029, puis nous arriverions avec notre propre groupe propulseur Cadillac en 2030, avec le V8."