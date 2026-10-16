La F1 pourrait attendre encore un mois avant de trancher sur sa fin de saison

L’incertitude continue de peser sur la conclusion de la saison 2026 de Formule 1, alors que les tensions militaires au Moyen-Orient menacent toujours la tenue des deux dernières manches au Qatar et à Abou Dhabi. Si les dirigeants du championnat maintiennent officiellement leur intention de respecter le calendrier initial, Imola est mobilisé activement comme solution de secours pour accueillir la finale. Selon de nouvelles informations, la F1 pourrait même attendre jusqu’à la mi-novembre pour prendre une décision définitive, bien au-delà de l’échéance souhaitée par les directeurs d’écurie.

La Formule 1 continue de préparer ses deux dernières courses de la saison au Moyen-Orient, mais la situation sécuritaire dans la région oblige les organisateurs à conserver plusieurs scénarios possibles.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran et les perturbations qui en découlent ont déjà entraîné l’annulation de plusieurs événements sportifs, dont le Grand Prix d’Arabie saoudite plus tôt cette année.

La question de la tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abou Dhabi reste donc particulièrement sensible, alors que les équipes souhaitent obtenir rapidement des garanties sur le déroulement de la fin du championnat.

Les directeurs d’écurie ont notamment indiqué vouloir connaître le lieu de la finale dès la mi-octobre, afin de pouvoir organiser les déplacements, le transport du matériel et la logistique des dernières manches.

Mais selon un nouveau rapport du quotidien britannique The Telegraph, la décision pourrait finalement intervenir beaucoup plus tard, jusqu’à la mi-novembre.

Malgré les incertitudes, les responsables de la Formule 1 continuent d’afficher leur confiance dans la possibilité de terminer la saison au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Selon The Telegraph, des informations auraient même alimenté un certain optimisme concernant la sécurité dans la région.

"Des rumeurs circulaient également en Malaisie et à Singapour, où la discipline a passé les quinze derniers jours, selon lesquelles une sorte d’accord aurait été conclu entre le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Iran afin de garantir la sécurité, ce qui aurait renforcé la confiance de la F1 dans sa capacité à maintenir ses projets."

Ces informations restent toutefois présentées comme des rumeurs, sans confirmation officielle d’un quelconque accord sécuritaire entre les pays concernés pour protéger la F1. Elles interviennent dans un contexte toujours préoccupant, notamment après des frappes de missiles ayant touché un aéroport en Arabie saoudite.

Le pays, dont le Grand Prix avait été annulé plus tôt dans la saison, doit normalement retrouver le calendrier de la Formule 1 en mars 2027.

Pour le moment, les responsables du championnat assurent qu’aucune modification n’a été apportée aux deux dernières manches de 2026.

Le porte-parole de la F1 a ainsi indiqué aux médias : "Il n’y a aucun changement, les deux courses sont confirmées au calendrier, tout comme le circuit d’Imola en tant que possible plan B si des solutions de remplacement devaient être trouvées."

Le circuit italien d’Imola constitue désormais la principale solution de repli évoquée pour accueillir la dernière manche de la saison si le Grand Prix d’Abou Dhabi ne pouvait pas avoir lieu. Les tribunes provisoires sont déjà en cours d’installation sur le circuit Enzo e Dino Ferrari afin de permettre l’organisation éventuelle de cette course.

Cette préparation témoigne de la volonté de disposer d’une alternative opérationnelle, même si la priorité reste de disputer les deux derniers Grands Prix aux dates et aux endroits initialement prévus.

La possibilité d’attendre jusqu’à la mi-novembre avant de trancher laisserait tout de même une marge de préparation réduite pour les derniers détails si le recours à Imola devenait nécessaire.

Bruno Michel assure que les deux courses auront lieu

Malgré les interrogations persistantes, Bruno Michel, directeur général de la Formule 2, se montre catégorique concernant le maintien des rendez-vous au Moyen-Orient.

Interrogé jeudi, il a affirmé que les deux courses de fin de saison se dérouleraient comme prévu.

"Le Qatar et Abou Dhabi ne vont pas être annulés. Nous voulons terminer la saison là-bas. C’est ce que fait la F1, et nous aussi."

Cette confiance contraste néanmoins avec les difficultés rencontrées par d’autres compétitions internationales qui devaient se dérouler au Moyen-Orient. Plusieurs événements majeurs ont déjà été annulés ou reportés en Arabie saoudite et au Qatar. C’est notamment le cas de la manche qatarie du Championnat du monde d’endurance (WEC), des finales FIFAe prévues à Djeddah et du tournoi de tennis Six Kings Slam organisé à Riyad.

La manche du MotoGP prévue au Qatar au début du mois de novembre fait également l’objet d’une surveillance attentive, compte tenu de l’évolution de la situation régionale. Ces décisions montrent que les préoccupations sécuritaires ne se limitent pas à la Formule 1 et concernent plusieurs disciplines sportives internationales.

Les inquiétudes ont également été renforcées par une récente intervention de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Dans une allocution nationale, il a demandé aux institutions et aux citoyens de se préparer à la possibilité d’une nouvelle escalade du conflit.

"Notre devoir est de toujours œuvrer pour le meilleur, mais nous devons également être préparés aux scénarios les plus défavorables. Nous souhaitons également souligner à cette occasion que notre engagement en faveur du dialogue et des solutions pacifiques ne signifie pas que nous ferons preuve de complaisance lorsqu’il s’agit de défendre notre pays."

Abu Dhabi réagit aux rumeurs négatives

Saif Rashid Al Noaimi, directeur général d’Ethara, a affirmé que le Grand Prix d’Abou Dhabi est toujours prêt pour le 6 décembre, malgré la crise sécuritaire. Al Noaimi, dont l’entreprise assure la promotion de la finale de la saison sur le circuit de Yas Marina, a souligné que les travaux de préparation sont toujours en cours sur le site.

S’exprimant sur les ondes de Dubai Eye FM, Al Noaimi a assuré avec fermeté que le week-end à Abou Dhabi se déroulerait sans accroc.

"L’événement aura bien lieu, il a toujours été maintenu, tout est dans les temps pour le 6 décembre : la finale de la saison se tiendra ici même, sur le circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi."

"Comme vous pouvez le constater, le site est en pleine effervescence. Les structures sont en cours de montage. Nous aurons, et de loin, le plus grand Paddock Club que nous ayons jamais mis en place."

"Cette année, nous dépasserons les 12 000 personnes. 40 000 personnes sont accréditées pour la réalisation de cet événement ; ce sont donc 40 000 collaborateurs mobilisés pour mener à bien un projet d’une telle envergure."

"Nous comptons 1 500 bénévoles, dont 90 % sont des ressortissants des Émirats arabes unis. Par ailleurs, plus de 220 entreprises interviennent en tant que fournisseurs pour soutenir et bâtir cet événement, un travail qui ne serait pas possible sans elles. Au fil des années, nous avons pu observer l’écosystème local croître et se développer par rapport à ce qu’il était lors de la première édition."