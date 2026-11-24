Max Verstappen a beau parcourir le monde depuis plus de dix ans au rythme du calendrier de la Formule 1, certains Grands Prix continuent de lui donner envie de voyager. À l’occasion de la remise d’un abonnement exceptionnel permettant à un supporter d’assister à toutes les courses de la saison 2027, le quadruple champion du monde a dévoilé les destinations qu’il privilégierait s’il suivait lui-même le championnat depuis les tribunes. Entre le Japon, l’Australie, Austin, l’Italie et Spa-Francorchamps, le Néerlandais a également livré sa vision d’un voyage idéal autour de la F1.

Max Verstappen a participé à la remise du prix pour le deuxième lauréat du Heineken x F1 Season Ticket, une initiative qui offre à un supporter la possibilité de suivre l’intégralité d’une saison de Formule 1 dans des conditions privilégiées.

Aux côtés de Brandon Burgess, détenteur actuel de cet abonnement exceptionnel, le pilote Red Bull a remis le prix pour la saison 2027 à Lukas Chalabala, désigné à l’issue d’un vote des fans.

Le vainqueur pourra assister à tous les Grands Prix du calendrier 2027 en compagnie d’une personne de son choix, avec des places en tribune pour chaque course. L’ensemble des frais de transport et d’hébergement sera également pris en charge.

Une expérience qui permet de découvrir le championnat sous un angle bien différent de celui des pilotes, des ingénieurs et des autres membres des équipes, habitués à voyager dans le cadre de leurs obligations professionnelles.

À l’issue de la présentation, Verstappen a été invité à imaginer les destinations qu’il choisirait en priorité s’il était lui-même un simple passionné de Formule 1.

Le Japon, l’Australie et Austin parmi ses favoris

Le quadruple champion du monde a d’abord expliqué qu’il privilégierait les destinations les plus éloignées, afin de profiter de l’occasion pour découvrir des pays qu’il n’aurait pas nécessairement l’habitude de visiter.

Le Japon figure tout en haut de ses préférences, un pays où Verstappen apprécie particulièrement se rendre.

"Je choisirais probablement les destinations les plus éloignées. Je choisirais le Japon, j’aime toujours beaucoup y aller."

Le Néerlandais a également cité l’Australie et les États-Unis, avec une préférence particulière pour le Grand Prix disputé à Austin, au Texas.

Mais au-delà des circuits eux-mêmes, Verstappen considère qu’un tel voyage devrait permettre de profiter pleinement des destinations traversées.

"L’Australie est sympa, et j’aime vraiment beaucoup Austin. C’est bien si vous pouvez combiner plusieurs courses, découvrir un peu plus ce que la ville ou le pays a à offrir."

Spa reste son choix incontournable en Europe

Interrogé sur les destinations européennes, Verstappen a également cité plusieurs Grands Prix qu’il apprécie particulièrement.

Il a notamment qualifié le Grand Prix d’Italie "d’incroyable", soulignant ainsi l’attrait de l’épreuve italienne.

Mais lorsqu’il s’agit de choisir un circuit en tant que pilote, sa préférence reste clairement Spa-Francorchamps, en Belgique.

Le Néerlandais a assuré qu’en tant que pilote, il "choisirait toujours Spa".

Verstappen reconnaît d’ailleurs que ses préférences ne sont pas nécessairement celles de tous les supporters.

"Cela dépend aussi un peu de votre personnalité, n’est-ce pas ? Je ne peux parler que pour moi-même."

"Il y a tellement d’environnements différents parmi lesquels vous pouvez choisir, où vous pouvez vous amuser, simplement en voyageant autour du monde. Et peut-être que vous avez envie d’essayer d’organiser une sorte de road trip dans certains endroits."

Une saison complète moins stressante pour un supporter ?

Si Verstappen connaît parfaitement les contraintes d’une saison de Formule 1, il estime que l’expérience serait sensiblement différente pour un supporter.

Entre les déplacements, les engagements médiatiques, les séances de travail et la pression de la compétition, les pilotes et les membres des équipes vivent chaque Grand Prix selon un programme particulièrement exigeant.

Un passionné qui suivrait l’ensemble du championnat sans ces obligations pourrait davantage profiter des voyages et des différentes destinations.

Verstappen estime ainsi qu’une saison complète vécue dans les tribunes serait "probablement un peu moins stressante" que celle des pilotes et du personnel des écuries.

Le Néerlandais considère également que le prix proposé par la Formule 1 est "très spécial", puisqu’il permet à un supporter de vivre une expérience normalement difficilement accessible.

"C’est probablement quelque chose que davantage de marques devraient faire, pour pouvoir offrir cela à un fan."

"Voyager autour du monde, aller à toutes les courses, mieux comprendre ce qu’est la Formule 1. Simplement pouvoir vivre cette expérience, c’est sympa."