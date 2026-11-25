Malgré son double podium au Grand Prix de Las Vegas, McLaren F1 a de nouveau été confrontée à un important déficit de vitesse de pointe, qui a notamment compromis le début de course de Lando Norris. Andrea Stella a révélé que ces difficultés étaient essentiellement liées à deux choix de conception de la MCL40. Le directeur de l’écurie britannique a toutefois salué le travail réalisé conjointement par les ingénieurs de McLaren et de Mercedes pour optimiser le déploiement de l’énergie électrique et permettre à ses deux pilotes de remonter dans le classement.

McLaren a décroché à Las Vegas son deuxième double podium de la saison 2026, le premier depuis la cinquième manche du championnat à Miami, avec les deuxième et troisième places respectives de Lando Norris et Oscar Piastri.

Ce résultat a permis à l’écurie de Woking de réduire son retard sur Red Bull Racing au championnat des constructeurs, malgré la victoire de Max Verstappen. Il constitue surtout un remarquable retournement de situation puisque les deux pilotes McLaren se sont retrouvés, à un moment du premier relais, en dehors du top 10.

Troisième sur la grille de départ, Norris a notamment rencontré des difficultés à optimiser le déploiement de l’énergie de sa batterie, ce qui a accentué les faiblesses de la MCL40 en ligne droite, un domaine dans lequel le Britannique avait qualifié ses performances "d’horribles" à l’issue des qualifications.

Norris avait ainsi rétrogradé jusqu’à la 11e place au 12e tour, derrière son équipier Oscar Piastri, qui s’était pourtant élancé depuis la 17e position sur la grille de départ après avoir écopé d’une pénalité pour un changement de moteur.

Alors que les monoplaces de l’équipe Mercedes et celles de son écurie cliente Alpine figuraient parmi les plus rapides au radar de vitesse, Andrea Stella a reconnu que les difficultés rencontrées par McLaren en ligne droite étaient liées aux caractéristiques intrinsèques de sa MCL40 plutôt qu’au groupe propulseur fourni par le constructeur allemand.

Une traînée aérodynamique excessive et un huitième rapport trop court

Le directeur de McLaren a identifié trois facteurs permettant d’expliquer les performances de ses monoplaces à Las Vegas, dont deux directement liés à des limitations techniques de la voiture.

Le premier concerne la traînée aérodynamique de la MCL40, tandis que le deuxième résulte d’un étagement de la boîte de vitesses qui pénalise particulièrement les pilotes lorsqu’ils bénéficient de l’aspiration d’une autre monoplace.

"Il y a trois facteurs que je mentionnerais aujourd’hui", a commencé Stella.

"Le premier facteur est que la voiture ne disposait pas intrinsèquement d’une vitesse de pointe suffisante, ce qui n’a rien à voir avec le groupe propulseur, puisqu’il est identique pour toutes les voitures équipées par [Mercedes] HPP. Il y avait tout simplement trop de traînée aérodynamique."

"Le deuxième facteur est que nous payons le prix d’un huitième rapport trop court, ce qui constitue un problème, particulièrement lorsque vous suivez quelqu’un. Le régime moteur devient trop élevé et la puissance chute trop fortement."

McLaren a optimisé le déploiement de l’énergie en pleine course

Le troisième facteur évoqué par Andrea Stella concerne l’exploitation du groupe propulseur Mercedes au cours du Grand Prix de Las Vegas. L’Italien a particulièrement tenu à saluer le travail des ingénieurs de McLaren et de Mercedes High Performance Powertrains, qui sont parvenus à identifier les raisons pour lesquelles Norris perdait des positions tandis que Piastri progressait dans le peloton.

Les ingénieurs ont ainsi travaillé étroitement avec les deux pilotes pendant la course pour optimiser le déploiement de la puissance, aussi bien à travers l’utilisation des différentes commandes au volant que par l’adaptation de la stratégie de gestion de l’énergie.

"Et le troisième facteur est que, et je tiens ici à saluer le travail des ingénieurs de HPP et de McLaren, les ingénieurs ont compris ce qui se passait avec Lando, pourquoi nous perdions ces positions, et ce qui fonctionnait avec Oscar, qui gagnait des positions."

"Ils ont donc travaillé avec les pilotes plus que jamais auparavant cette saison pour optimiser le déploiement de la puissance du groupe propulseur. Que faire avec les boutons ? Que faire concernant la stratégie de base ?"

Si les limitations aérodynamiques et mécaniques de la MCL40 n’ont évidemment pas pu être corrigées en cours d’épreuve, Stella estime que les progrès réalisés dans l’exploitation du groupe propulseur, associés au travail de Norris et Piastri, ont permis de compenser en partie ces handicaps et de décrocher ce double podium.

"Je pense donc que ce sont de bonnes nouvelles en matière d’exploitation du groupe propulseur, mais certaines autres limitations, la traînée aérodynamique et les rapports de boîte, ont constitué un problème aujourd’hui. Mais le bon travail d’Oscar, de Lando et des ingénieurs a en quelque sorte compensé ces limitations."