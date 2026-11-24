La saison arrive à son avant-dernière manche, puisque le paddock se rend à Losail pour disputer le Grand Prix du Qatar. Les pilotes et les équipes vont connaître un défi radicalement différent, sinon carrément inversé de celui de Las Vegas, avec un asphalte tel un billard, des virages rapides et des lignes droites courtes. Cela devrait donc faire évoluer la hiérarchie, et changer la donne par rapport à la semaine dernière.

Comme l’an dernier, l’utilisation des pneus sera limitée par Pirelli, qui interdit aux pilotes de faire plus de 27 tours avec le même train de pneus, le tracé de Losail étant particulièrement contraignant pour les gommes du manufacturier italien.

L’an dernier, cela avait obligé à deux arrêts et ce sera encore le cas, et McLaren s’était laissé piéger par un incident qui intervenait au parfait timing et avait raté la fenêtre idéale pour s’arrêter, perdant une course qui semblait promise.

Les stratégies ne seront donc pas très variées, mais la présence de deux arrêts au stand va forcément pimenter la course, avec la possibilité d’erreurs et de changements dans la hiérarchie.

Le tracé de Losail

Le circuit de Losail fait inévitablement penser à celui de Bahreïn dans sa forme, mais on y trouve beaucoup plus de courbes rapides qu’à Sakhir, où il y a tout de même de nombreuses épingles.

La piste est totalement plate, et l’asphalte - conçu pour le championnat MotoGP - est parfaitement lisse. Les vitesses sont élevées en qualifications et les vibreurs ont été modifiés pour éviter les problèmes de pneumatiques de l’édition 2023, même si les vitesses de passage en courbe obligent Pirelli à prendre des mesures.

Cette piste de 5,38 kilomètres possède une seule longue ligne droite, qui aura la zone de mode ligne droite la plus longue du circuit. Elle mène vers un premier virage assez resserré, puis vers deux courbes rapides qui débouchent sur une zone de mode ligne droite.

Le premier secteur se termine par deux virages à droite à angle droit, qui mènent sur l’épingle la plus serrée. Ensuite, un autre virage serré à droite débouche sur deux courbes rapides avant un angle plus refermé pour le virage 10 à gauche avant la troisième zone de mode ligne droite.

Le troisième secteur n’est constitué quasiment que de virages rapides et se conclut par les courbes 15 et 16, cette dernière étant plus serrée avant le retour sur la ligne de départ/arrivée, entre lesquelles on trouvera la quatrième et dernière zone de mode ligne droite.

Forces en présence

McLaren et Ferrari pourraient bénéficier de ce changement de tracé par rapport à la semaine dernière, les SF-26 et MCL40 étant plus à l’aise dans les virages pour la première, et sur un asphalte plus plat pour la seconde.

Red Bull et Mercedes F1 restent des menaces pour la victoire, la RB22 et la W17 étant très bien nées, mais la très bonne gestion de leur moteur ne sera pas aussi utile qu’à Las Vegas sur le circuit de Losail.

Derrière, Alpine devrait reculer dans la hiérarchie tandis qu’Audi pourrait être plus à son aise, tandis que Racing Bulls sera surement la cinquième force du plateau, sous la menace toutefois d’Audi.

Les enjeux aux championnats

Avant la fin de la saison, il ne reste plus que 86 points à prendre pour les équipes et 50 points chez les pilotes. Des places peuvent donc se décider dès ce Grand Prix du Qatar !

Parmi les enjeux principaux au championnat constructeurs, Ferrari peut assurer la 2e place face à Red Bull Racing si elle ne perd pas plus de 33 points sur ses 77 points d’avance. Red Bull peut aussi assurer sa 3e place face à McLaren si elle marque 34 points de plus que McLaren (l’écart est de 9 points).

Racing Bulls peut aussi assurer sa 5e place face à Alpine en marquant 17 points de plus que l’équipe française.

Du côté des pilotes, Max Verstappen avec ses 304 points peut devenir vice-champion du monde s’il ne perd pas plus de 12 points face à Hamilton (267 points) ou 15 points face à Russell et Norris (264 points). Leclerc, aves ses 249 points, est devenu hors course pour la 2e place suite au GP de Las Vegas.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le Grand Prix du Qatar :

— Franck : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Hamilton, 3. Antonelli

— Alexandre : 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix du Qatar

Décalé de début octobre à fin novembre l’an dernier, le Grand Prix du Qatar est moins rude pour les pilotes en matière de chaleur. Les horaires seront en après-midi et en soirée pour ce week-end.

- Vendredi 27 novembre

14h30-15h30 : Essais Libres 1

18h00-19h00 : Essais Libres 2

- Samedi 28 novembre

15h30-16h30 : Essais Libres 3

19h00-20h00 : Qualifications

- Dimanche 29 novembre

17h00-19h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Qatar