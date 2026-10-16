Ferrari prépare une ultime offensive à Austin avec une SF-26 largement revue

Ferrari n’a pas encore renoncé à bouleverser la hiérarchie de la Formule 1 en cette fin de saison 2026. Alors que Red Bull semble avoir repris l’ascendant grâce aux récentes victoires de Max Verstappen, la Scuderia prépare un important ensemble d’évolutions pour le Grand Prix des États-Unis, à Austin. Un nouveau plancher, des pontons retravaillés et plusieurs modifications de carrosserie seraient au programme de la SF-26, dans ce qui devrait constituer sa dernière grande mise à jour aérodynamique avant que les efforts de développement ne se concentrent entièrement sur 2027.

Les récentes déclarations de Frédéric Vasseur, qui refusait après le Grand Prix de Singapour de désigner définitivement Red Bull comme la nouvelle référence du plateau, prennent une dimension particulière à l’approche du rendez-vous américain.

Ferrari s’apprête en effet à introduire à Austin son dernier ensemble majeur d’évolutions de la saison. La SF-26 devrait notamment recevoir un nouveau plancher, des pontons modifiés ainsi qu’une carrosserie revue, avec également une réduction de poids attendue.

Ces changements pourraient permettre à la Scuderia d’améliorer les performances de sa monoplace sur les dernières manches du championnat, même si leur efficacité réelle reste à confirmer en piste.

Il s’agirait de la dernière évolution aérodynamique d’envergure prévue pour la voiture actuelle, Ferrari devant ensuite concentrer pleinement ses ressources sur la conception de sa monoplace de 2027.

Après les deux victoires consécutives de Max Verstappen, Red Bull semble avoir retrouvé une compétitivité qui lui avait parfois fait défaut plus tôt dans la saison. Cette progression a naturellement relancé les interrogations concernant la nouvelle hiérarchie de la Formule 1.

Interrogé après Singapour sur le fait de savoir si Red Bull était désormais l’équipe à battre, Frédéric Vasseur s’est toutefois montré prudent.

"Je n’en suis pas sûr. Sincèrement, ils font du très bon travail, mais ce n’est pas la seule équipe à battre."

"Si vous regardez McLaren et Mercedes, et si vous reprenez les choses depuis le début de la saison, Mercedes était intouchable."

"Ensuite, nous avons remporté deux courses, puis McLaren en a gagné deux, puis Red Bull en a remporté deux ou trois."

Cette succession de périodes favorables à différentes équipes constitue l’une des caractéristiques majeures de la saison 2026.

Contrairement aux années précédentes, où certaines écuries parvenaient à conserver leur avantage pendant de longues périodes, les évolutions techniques semblent cette fois provoquer des changements beaucoup plus importants dans la hiérarchie.

Des évolutions capables de redistribuer les cartes

L’introduction de nouvelles pièces aérodynamiques joue un rôle particulièrement important dans les variations de compétitivité observées cette année.

Plusieurs équipes ont successivement pris l’avantage en fonction du moment où elles ont déployé leurs évolutions, rendant les performances plus difficiles à anticiper d’un Grand Prix à l’autre.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull, a récemment souligné cette tendance.

"Vous avez vu à quel point la hiérarchie change de toute façon en fonction du calendrier d’introduction des évolutions."

Ce que Vasseur confirme : "Si quelqu’un apporte des évolutions la semaine prochaine, le classement peut changer."

Dans ce contexte, l’arrivée annoncée d’un nouveau plancher et de modifications importantes sur la SF-26 pourrait représenter une occasion pour Ferrari de retrouver une compétitivité accrue face à Mercedes, McLaren et Red Bull.

L’écurie italienne espère notamment que ces dernières nouveautés lui permettront de mieux exploiter le potentiel de sa monoplace sur les circuits restant au calendrier.

Le Grand Prix des États-Unis devrait aussi marquer une étape importante dans la stratégie de développement de Ferrari. Avec ce dernier ensemble aérodynamique majeur, la Scuderia tentera aussi de lancer la philosophie de sa F1 de 2027 afin de valider certaines pistes déjà retenues.