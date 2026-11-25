Red Bull Racing aborde le Grand Prix du Qatar avec la volonté de prolonger son excellente dynamique de fin de saison et de consolider sa troisième place au championnat des constructeurs face à McLaren. Vainqueur à Las Vegas, où il a décroché le 75e succès de sa carrière en Formule 1, Max Verstappen se montre toutefois prudent quant aux performances de la RB22 sur le circuit de Losail avec la réglementation 2026. Isack Hadjar entend quant à lui exploiter le potentiel encourageant affiché dans le Nevada, malgré une course qui ne lui a pas permis de concrétiser ses ambitions.

En s’imposant lors du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen est devenu le troisième pilote de l’histoire de la Formule 1 à atteindre le cap des 75 victoires en Grand Prix, après Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Ce nouveau succès confirme également l’excellente deuxième partie de saison du Néerlandais, qui est le pilote ayant inscrit le plus de points sur une série qui s’étend maintenant aux quinze derniers Grands Prix, avec un total de 261 unités.

Les performances d’Isack Hadjar ont également constitué une source de satisfaction pour Red Bull à Las Vegas. Le Français s’est élancé parmi les quatre premiers pour la quatrième fois de la saison et a occupé, avec Verstappen, les deux premières positions de la course pendant sept tours.

Le circuit de Losail a régulièrement été le théâtre de victoires dominatrices, puisque trois des quatre Grands Prix du Qatar disputés jusqu’ici ont été menés de bout en bout par leur vainqueur. Il est néanmoins possible de remonter dans le peloton sur le tracé qatari, comme l’avait démontré Sergio Pérez au volant d’une Red Bull en terminant quatrième après s’être élancé de la 11e place en 2021, puis dixième en 2023 après avoir pris le départ depuis la voie des stands, en dernière position.

Verstappen prudent malgré les succès passés de Red Bull au Qatar

Après sa victoire à Las Vegas, Max Verstappen s’attend à un défi technique sensiblement différent à Losail, où les nombreux enchaînements rapides devraient davantage favoriser les monoplaces particulièrement performantes dans les courbes à haute vitesse.

"C’était une course complètement folle à Las Vegas et c’était formidable d’en ressortir avec la victoire. Le circuit de Doha est un tracé très différent, avec des virages complexes, qui convient à une voiture performante dans les courbes rapides, et de nombreux enchaînements fluides", déclare Verstappen.

"La gestion des pneumatiques est toujours un facteur important au Qatar, particulièrement avec la limite de 27 tours. Comme ce circuit est exigeant pour les pneus, nous devons adopter une approche assez stratégique et nous assurer de peaufiner notre stratégie et de comprendre au mieux le comportement des pneumatiques."

Malgré les bons résultats obtenus par Red Bull à Losail par le passé et le niveau de compétitivité affiché ces dernières semaines, Verstappen reconnaît qu’il reste difficile de prévoir le comportement de sa monoplace sur ce circuit avec les nouvelles règles techniques de la Formule 1.

La priorité du Néerlandais reste néanmoins d’aider son équipe à conserver la troisième place du championnat des constructeurs lors des deux dernières manches de la saison.

"Nous avons été vraiment constants et performants au cours des dernières courses, et l’équipe a accompli un travail formidable jusqu’ici cette saison. Nous avons connu beaucoup de succès sur ce circuit, mais il est difficile de prédire comment nous nous en sortirons ici avec la nouvelle réglementation. Notre objectif reste la troisième place au championnat des constructeurs, nous devrons donc poursuivre sur cette bonne dynamique lors des deux dernières courses de la saison."

Hadjar estime avoir encore beaucoup à donner avant la fin de saison

De son côté, Isack Hadjar est impatient de retrouver la compétition après la déception du Grand Prix de Las Vegas. Si le Français n’a pas obtenu le résultat qu’il espérait, les performances de sa RB22 dans le Nevada lui donnent des raisons d’aborder le rendez-vous qatari avec confiance.

"J’ai vraiment hâte de retourner en piste cette semaine. Las Vegas ne s’est pas terminé comme nous l’espérions, mais les performances de la voiture étaient vraiment encourageantes et nous allons essayer de les reproduire au Qatar. Nous allons évoluer dans des conditions complètement différentes de celles de Las Vegas, mais nous espérons poursuivre sur notre bonne dynamique. La stratégie pneumatique ajoutera également un élément intéressant que nous devrons gérer", explique Hadjar.

À deux Grands Prix de la fin de sa première saison au sein de Red Bull Racing, le Français reste déterminé à contribuer au résultat collectif de l’écurie autrichienne.

"Nous sommes si proches de la fin de la saison et j’ai toujours le sentiment d’avoir beaucoup à donner. Nous sommes troisièmes du championnat des constructeurs et nous voulons conserver cette position pour toutes les personnes qui travaillent si dur pour cette équipe."