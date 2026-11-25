Racing Bulls a connu une course difficile à Las Vegas, et le Grand Prix du Qatar sera l’occasion de rebondir pour Liam Lawson et Arvid Lindblad, qui partaient pourtant à l’avant de la grille mais ont connu diverses mauvaises fortunes dans le Nevada. A Losail, la VCARB 03 devrait bien se comporter et ils pourront certainement viser les points au fil d’un week-end qui sera toutefois complexe.

Tim Goss, le directeur technique, explique que les deux circuits enchaînés par le calendrier sont radicalement différents, mais il s’attend à ce que le tracé qatari soit particulièrement exigeant pour les pneus, et même plus globalement pour les voitures.

"Alors que nous approchons de la fin d’une saison de F1 passionnante, l’avant-dernière course nous emmène à l’autre bout du monde, sur le circuit international de Losail au Qatar. En termes de caractéristiques de circuit, Losail et Las Vegas sont aussi éloignés qu’ils le sont géographiquement" a déclaré Goss.

"C’est d’un extrême à l’autre. Le Qatar présente un tracé rapide et fluide dominé par une forte densité de virages à moyenne vitesse, des lignes droites de longueur modérée et de fortes contraintes énergétiques sur les pneus. Par conséquent, Pirelli apporte les composés les plus durs disponibles dans sa gamme."

"De plus, les vibreurs sont très sollicités, non pas dans le sens où cela représente des chocs sur les vibreurs dans les chicanes et donc des considérations liées au comportement de la suspension du véhicule, mais plutôt parce que les voitures ont tendance à élargir sur les vibreurs en sortie de virage et que la sévérité de ces vibrations peut mettre à rude épreuve la durabilité des composants de la voiture ainsi que des pneus."

"Cela affecte alors directement nos décisions de stratégie de course, car Pirelli impose une limite de 27 tours sur l’utilisation des pneus afin de garder leur usure sous contrôle, ce qui impose une course à plusieurs arrêts."

L’ingénieur détaille ce qu’il faudra réussir ce week-end pour être performant sur ce circuit rapide, et il se montre optimiste quant à la capacité de Racing Bulls à avoir une voiture rapide dans ces conditions.

"Le circuit est dominé par les caractéristiques aérodynamiques d’une voiture, où non seulement une bonne charge aérodynamique globale est importante, mais il est également essentiel que la voiture ait une bonne stabilité en entrée de virage, tout en restant capable de générer une forte rotation au point de corde afin d’éviter toute limitation due au sous-virage."

"Tout au long de la saison, nous avons travaillé pour fournir une voiture dotée de caractéristiques aérodynamiques exploitables auxquelles le pilote peut accéder, associées à une bonne efficacité globale."

"Nous avons désormais prouvé que la VCARB 03 fonctionne bien sur toute une gamme de circuits, et bien que nous soyons certains que la course exigera toute notre attention et notre engagement, nous pouvons être confiants d’avoir une voiture dont les réglages peuvent être adaptés à tout ce qui se présentera à nous."

Bien que le Qatar soit moins exigeant pour les moteurs que Las Vegas, Goss assure qu’il faudra toutefois prêter attention à ce paramètre : "Le circuit présente également une sensibilité à la puissance supérieure à la moyenne, malgré l’absence de longues lignes droites."

"En partenariat avec Red Bull Ford Powertrains, nous avons beaucoup appris cette saison sur la meilleure façon d’optimiser ses performances et sur la manière dont il interagit avec le châssis. La force de l’unité de puissance devrait une fois de plus contribuer à nous maintenir en position de nous battre pour les places dans les points."

"Au championnat des constructeurs, nous gardons la cinquième place en ligne de mire et conservons une avance confortable en points sur la sixième. Nous ne tenons cependant rien pour acquis et prenons les courses les unes après les autres. Une concentration et un engagement totaux seront nécessaires pour nous assurer d’exploiter tout notre potentiel."