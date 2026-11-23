Stefano Domenicali a relativisé l’ampleur de la F1 aux Etats-Unis, malgré les trois courses annuelles qui s’y tiennent, et le succès populaire d’Austin quand la catégorie reine du sport automobile s’y rend. Le PDG de la Formule 1 a parlé du développement de la discipline outre-Atlantique lors de l’événement Axios Investments in Innovation and Leadership à Las Vegas, en marge du Grand Prix.

Selon les propres chiffres de la F1, elle comptait 52 millions de fans aux États-Unis à la fin de l’année dernière, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente, et ses audiences sur Apple ont augmenté de 13 % en un an.

Mais malgré cette croissance plutôt cohérente sur les diverses plateformes, Domenicali estime toujours qu’il existe un énorme potentiel inexploité par rapport aux autres sports aux États-Unis, comme le basket avec la NBA ou le football américain avec la NFL.

"Aujourd’hui, j’ai dit à mes équipes que nous sommes très petits aux États-Unis, mais que nous grandissons à une vitesse assez élevée" a déclaré l’Italien. "Mais nous allons écraser le marché lorsque, chaque jour au réveil, vous aurez les actualités de la Formule 1, en plus des actualités habituelles, en plus de l’intérêt pour la NFL, la NBA, et tous les autres sports que le pays aime, parce que cela fait partie de la culture."

"Cela fait partie de la sensibilité avec laquelle vous êtes né. Nous devons entrer dans les écoles, nous devons entrer dans les universités, parce qu’en coulisses, et ceux qui connaissent ce sport le savent très bien, il y a une opportunité incroyable de parler de technologie, de parler du niveau de complexité de ce sport."

"Notre objectif est d’attirer les gens et de parler de nous en tant que sport, en tant qu’industrie. Je parle de l’industrie, parce que derrière chaque équipe se cache un alignement incroyable de chaînes d’approvisionnement, un alignement de technologies incroyables, dans lesquelles tout le monde veut s’impliquer."

"Donc pour nous, il y a tellement d’angles pour attirer l’intérêt des gens. C’est fascinant. Et je dirais qu’il n’y a pas tant de plateformes que cela capables de le faire. Par conséquent, c’est quelque chose dont nous devons continuer à nous assurer, grâce à la collaboration de nos partenaires."

"Que tout le monde soit attiré pour une raison quelconque, mais apprenne ensuite à connaître qui nous sommes, parce que c’est fondamental pour être crédible et rester attractif sur le long terme pour les personnes qui sont peut-être venues en raison d’un intérêt qui n’était pas vraiment lié à notre sport en particulier."

La série Drive To Survive de Netflix a également joué un rôle clé dans la croissance de la F1 aux États-Unis, et elle a notamment permis de voir l’affluence exploser à Austin entre la dernière édition d’avant Covid, et celle de 2022 quand la discipline y est revenue.

"À cette époque, lorsqu’il y avait le Covid, lorsque les gens avaient besoin d’être connectés à un ordinateur, une télévision ou quoi que ce soit d’autre, Drive To Survive a joué un rôle déterminant pour accroître la notoriété du sport sur des marchés où nous n’avions pas la chance d’être aussi pertinents à ce moment-là."

Domenicali a aussi expliqué que la réussite de la Formule 1 a été permise grâce à une rupture importante avec ce qu’elle était avant, sous la direction de Bernie Ecclestone. Et s’il salue la vision du Britannique par le passé, il pense que l’aspect élitiste de la F1 devait disparaître pour qu’elle se développe.

"L’évolution entre ce qu’était la Formule 1 avant et ce qu’elle est aujourd’hui, au cours des deux dernières années, est résolument différente. C’était tout à fait la bonne stratégie, sous la direction de Bernie Ecclestone, de faire ce qu’il a fait : bâtir quelque chose qui n’existait pas."

"Bâtir une communauté passionnée de technologie, passionnée de course automobile, passionnée de voyages à travers le monde. Mais c’était une communauté qui se concentrait uniquement sur le sport automobile, point final. Avec une notion négative d’exclusivité. L’exclusivité dans le sens où : la première réponse était ’non’, au lieu de ’oui, et comment ?’."

"Et avec le changement de contrôle opéré par Liberty, nous devions adopter un paradigme différent si nous voulions rester pertinents. Beaucoup de gens... et la vie est belle parce que beaucoup de mots peuvent voler dans les airs, mais beaucoup de gens l’ont écrit."

"Beaucoup de gens pensaient que notre sport était mort, il n’y a pas si longtemps. C’est une opportunité incroyable pour ceux qui courent de l’intérieur, qui aiment la compétition, de montrer ce que les gens disaient à l’époque. Pas tout le monde, bien sûr. Ils avaient tort."

"Mais en termes simples, la raison pour laquelle nous avons pensé que c’était une belle opportunité pour nous d’être pertinents, c’est que nous pensions avoir tous les éléments pour être vraiment bons, en gardant le sport au centre de notre stratégie, tout en essayant d’évoluer avec le contenu sur les réseaux sociaux."

"En essayant de faire en sorte que l’engagement soit porté par nos héros, les pilotes, les équipes, les gens. En expliquant ce qui se passe en coulisses. En essayant de donner l’opportunité non seulement aux vrais fans inconditionnels de parler du sport, mais en utilisant notre plateforme pour entrer en contact avec un public qui ne connaissait rien au sport."

"C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui pertinents à cet égard, parce que la F1 donne l’opportunité aux partenaires qui croient en nous de faire ce qu’ils estiment juste pour leurs intérêts. Et je dois dire qu’aujourd’hui, le plus beau compliment que nous recevons est ’La Formule 1 est l’endroit où il faut être’. Quand vous dites cela, c’est quelque chose d’énorme."