Mercedes F1 entraînée dans le conflit judiciaire d’Antonelli avec son ancien manager

Le conflit judiciaire opposant Kimi Antonelli à son ancien manager Giovanni Minardi prend une nouvelle dimension et concerne désormais directement Mercedes F1. La justice de Bologne a ordonné à l’écurie allemande et au leader du championnat du monde de fournir plusieurs documents contractuels et financiers afin de déterminer les sommes potentiellement dues à l’ancien représentant du pilote. L’affaire, dont les enjeux se chiffreraient en millions, pourrait également conduire Toto Wolff à être personnellement entendu par le tribunal.

Alors que Kimi Antonelli réalise une saison 2026 remarquable au volant de sa Mercedes, sa situation contractuelle passée continue de faire l’objet d’une bataille judiciaire en Italie.

Le jeune pilote italien est opposé à son ancien manager Giovanni Minardi, fils de Gian Carlo Minardi, figure historique de la Formule 1 et fondateur de l’écurie qui portait son nom.

Le différend porte sur les droits financiers que Giovanni Minardi estime conserver au titre de l’ancien contrat de management qui le liait à Antonelli.

Jusqu’à présent centré sur les relations entre le pilote et son ancien représentant, le dossier implique désormais plus directement Mercedes, à la suite d’une décision du tribunal de Bologne.

Mercedes sommée de communiquer les contrats d’Antonelli

Le tribunal a ordonné à Antonelli et à Mercedes de transmettre des copies des contrats conclus entre le pilote et l’écurie. La justice réclame également des documents comptables détaillés concernant les sommes versées au pilote depuis ses débuts en Formule 1.

L’objectif serait de disposer d’une vision précise de sa rémunération afin d’établir les éventuelles sommes auxquelles son ancien manager pourrait prétendre, une procédure portant finalement sur plusieurs millions de dollars au lieu des quelques centaines de milliers initialement envisagés.

Giovanni Minardi réclamerait entre 10 et 20 % des montants déjà perçus par Antonelli, mais également des sommes qui doivent encore lui être versées dans le cadre de ses engagements contractuels.

Ces revendications reposeraient sur les dispositions de l’ancien accord de management. Elles pourraient ainsi concerner non seulement le salaire fixe du pilote Mercedes, mais également les différentes primes liées à ses performances sportives.

Parmi les éléments potentiellement concernés figureraient les bonus obtenus pour les pole positions, les résultats en Sprint, les victoires en Grand Prix, les points inscrits au championnat et les positions finales dans les classements.

Compte tenu des résultats obtenus par Antonelli cette saison, ces primes pourraient représenter une part importante des montants examinés par la justice. Il reste toutefois à déterminer quelles sommes seraient effectivement couvertes par l’ancien accord et si les prétentions de Giovanni Minardi seront reconnues par le tribunal.

Toto Wolff directement visé par la demande du tribunal

L’implication de Mercedes ne se limiterait pas à la communication des contrats du pilote. L’injonction judiciaire a également été adressée à Toto Wolff, en sa qualité de représentant de l’écurie allemande.

Cette décision placerait Mercedes dans l’obligation de participer à la procédure en fournissant les informations financières et contractuelles demandées. De quoi provoquer un certain mécontentement chez Mercedes concernant la manière dont l’affaire évolue.

Cette situation pourrait devenir délicate pour l’écurie, qui se retrouve impliquée dans un différend portant sur un ancien contrat de représentation de son pilote. Si Mercedes ne se conformait pas à l’ordonnance du tribunal, elle pourrait s’exposer à une amende administrative.

À ce stade, il s’agit toutefois d’une sanction éventuelle, conditionnée à un défaut de transmission des documents réclamés par la justice.

Le dossier pourrait également prendre une dimension plus personnelle pour Toto Wolff. La possibilité que le dirigeant autrichien soit entendu dans le cadre de la procédure n’est pas exclue.

Aucune convocation personnelle de Wolff n’est confirmée à ce stade, mais cette éventualité illustre l’élargissement progressif de l’affaire. Pour Mercedes, l’enjeu immédiat consiste à répondre aux demandes documentaires du tribunal, indépendamment de l’issue du différend entre le pilote et Giovanni Minardi.

La procédure visera ensuite à examiner les relations contractuelles et financières entourant Antonelli depuis son arrivée en Formule 1, afin de déterminer les droits éventuels de son ancien manager.

La prochaine audience est programmée le 19 novembre.